В ГУР назвали потери экипажа РФ в результате уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов" (видео)

С военного судна Черноморского флота РФ могли эвакуировать 52 человека. Атаковали корабль в ночь с 4 на 5 марта.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали потери РФ в результате уничтожения патрульного корабля РФ "Сергей Котов". В пресс-службе ведомства в Telegram сообщили подробности.

Потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 — безвозвратных и 6 — санитарных. Эвакуировать оккупанты могли 52 членов экипажа.

Похоже, что спасенных и ошеломленных моряков корабля, как считают в ГУР, из-за потери судна будут проверять российские спецслужбы.

Как ГУР уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов"

Во вторник, 5 марта, в ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" осуществило соответствующую операцию.

Миссию организовали в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Судно в результате удара морскими дронами Magura V5 получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

Вместе с корветом украинские бойцы уничтожили вертолет Ка-29. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

В ВМС рассказали, что делал пораженный "Сергей Котов" в Керченском проливе. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.