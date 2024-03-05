Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку в марте 2024 года

Стоит помнить, что отсрочка — это не освобождает от службы. Она лишь откладывает исполнение воинских обязанностей на определенный срок. Граждане, получившие отсрочку, продолжают находиться на воинском учете.

На данный момент существует пять способов получения отсрочки от мобилизации. Фокус разобрался, какие именно.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка от мобилизации предоставляется лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, являющимся призывниками, если они попадают под одну из следующих категорий:

По состоянию здоровья. По семейным обстоятельствам. В связи с профессиональной деятельностью. В связи с учебой и/или получением научной степени. Из-за брони.

Отметим, что отсрочка не освобождает от службы, а лишь откладывает исполнение воинских обязанностей на определенный срок. Граждане, получившие отсрочку, продолжают находиться на воинском учете.

Уход за пожилым человеком или инвалидом

Этот тип отсрочки предусматривает постоянный уход за родителями или родителями супруги, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

К этой же категории относится отсрочка по уходу за инвалидом II группы, если инвалидом признаны:

супруга.

родители супруги.

родители призывника.

При условии, что больной имеет инвалидность I и II группы и отсутствуют другие трудоспособные лица, способные заботиться и содержать его.

Точно так же отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом распространяется на опекунов лиц с инвалидностью I и II группы, признанных недееспособными по решению суда, имеющих медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, и кроме призывника нет других лиц, способных предоставить этот уход.

Важно: отсрочка от армии недоступна, если супруга является инвалидом III группы.

По состоянию здоровья

Отсрочка от мобилизации для призывников возможна в случае признания их военно-врачебной комиссией лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе на срок до 6 месяцев. Второй вариант отсрочки доступен только для беременных женщин.

Однако украинское законодательство предусматривает не только отсрочку, но и ситуации, когда мобилизация вообще недопустима, такие как:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства, болезнь Дауна, шизофрения;

состояние непосредственно после операции.

Также не призывают на службу мужчин с установленными металлофиксаторами и другими эндопротезами после операции.

Напомним, 4 марта глава Минюста заявил, что коррупционеров также можно отправлять на фронт в ходе всеобщей мобилизации. По его мнению, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне, поэтому там все еще нет некоторых норм. В том числе речь идет о призыве на службу людей с судимостью.