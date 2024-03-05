Черноморский флот потерял 25% кораблей: за корветом "Сергей Котов" охотились 5 месяцев, — Forbes

В последнее время Черноморский флот РФ списывает примерно по военному кораблю в месяц. Вместе с тем несколько кораблей все еще заходят в западную часть Черного моря — запускают крылатые ракеты или доставляют припасы российскому гарнизону в Украине.

В последнее время российский Черноморский флот теряет корабли с периодичностью раз в месяц. 5 марта в ГУР сообщили, что для атаки на военный корабль "Сергей Котов" в Черном море использовали морские дроны. Об этом сообщает Forbes.

Корвет проекта 22160 водоизмещением 1700 тонн затонул у берегов Феодосии на юго-востоке Крыма. С февраля 2022 года ВСУ уничтожили или потопили четыре российских десантных корабля, крейсер, подводную лодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров и малых десантных кораблей, а теперь и два ракетных корвета.

Потери от украинских крылатых ракет и катеров-беспилотников составляют почти четверть всего Черноморского флота.

Проект 22160 уникален для Черноморского флота. Российский флот строит шесть таких судов вместимостью 80 человек. ВСУ уже несколько месяцев пытались потопить четыре из них, которые находятся на вооружении российского флота.

Экипажу корвета "Сергей Котов" еще в сентябре удалось отбиться от начиненного взрывчаткой морского дрона Magura V5. Месяц спустя один из дронов атаковал аналогичный корабль "Павел Державин", а через пять месяцев украинские дроны вернулись за "Сергеем Котовым".

Российский судостроительный сектор зависел от поставок морских двигателей из Украины. Сегодня российским судоверфям все еще удается строить крупные подводные лодки, но есть сложности с надводными кораблями водоизмещением больше нескольких тысяч тонн. К тому же, сейчас единственный крупный водный путь в Черное море закрыт для военных кораблей.

В последнее время Черноморский флот РФ списывает примерно по одному военному кораблю в месяц, поэтому большую часть кораблей вывели из наиболее уязвимых крымских портов, а также из Новороссийска.

Вместе с тем несколько кораблей все еще заходят в западную часть Черного моря — запускают крылатые ракеты или доставляют припасы российскому гарнизону на юге Украины.

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что РФ может применить ядерное оружие, если потеряет 20% подлодок.

Также сообщалось, что в ВМС рассказали о деталях уничтожения российского корабля "Сергей Котов" и серьезных потерях экипажа.