В Нокиа будут делать самолеты: Финляндия одобрила строительство завода по сборке F-35

Минобороны Финляндии и американская компания Lockheed Martin заключила контракт на 64 самолетов F-35 для ВВС страны. Новые истребители заменят парк F/A-18 Hornet, которые будут выведены из эксплуатации к 2030 году.

Компания Patria построит в Финляндии площадку для сборки истребителей F-35 Block 4. Проект связан с контрактом на закупку истребителей стоимостью 9,6 млрд долларов, заключенным между Минобороны Финляндии и американской компанией Lockheed Martin в феврале 2022 года. Об этом сообщает Defence News.

Сделка предусматривает поставку 64 самолетов F-35 для ВВС Финляндии, а строительство стало возможным после того, как финансовый комитет одобрил предложение оборонного ведомства страны об аренде земли. При этом земельный участок, был найден недалеко от города Нокиа.

Строительство предприятия для сборки двигателей должно начаться во второй половине 2024 года. По условиям промышленного соглашения обслуживание двигателей на заводе в Нокиа будет продолжаться в течение всего срока службы парка F-35 ВВС. Всего на заводе будут работать около 100 человек, которые будут выполнять различные функции по сборке.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в связи с этим заявил, что сотрудничество будет способствовать накоплению критически важного опыта в области технического обслуживания и ремонта для отечественной оборонной промышленности Финляндии.

"Соглашение также позволит создать в Финляндии важные ноу-хау для сборки и тестирования двигателей F-35", — сказал министр.

В публикации отмечается, что F-35 должны заменить устаревшие истребители ВВС F/A-18 Hornet. Эти самолеты планируется вывести из эксплуатации к 2030 году, а первая партия заказанных F-35 должна быть поставлена и затем развернута на арктических авиабазах в финском регионе Лапландия к 2026 году.

Напомним, в конце ноября прошлого года Пентагон принял решение кардинально решить вопрос модернизации стелс-истребителей F-35, которые имеют проблемы с двигателями. Было принято решение доработать существующий двигатель F135, чем и займется компания Pratt & Whitney.