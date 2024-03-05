Пенсионеров могут заставить становиться на учет в ТЦК: что предлагают нардепы

Согласно поправке, на учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней со дня вступления в силу закона обязаны будут стать уволенные со службы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала поправку к законопроекту о мобилизации, которая может заставить пенсионеров мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет стать на воинский учет в ТЦК. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно поправке, на учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней со дня вступления в силу закона обязаны будут стать уволенные со службы сотрудники:

Национальной полиции Украины;

руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;

оперативно-спасательной службы;

Государственного бюро расследований;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Службы судебной охраны

Государственной налоговой службы

Государственной таможенной службы

Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Верховной Раде назвали возможные наказания для украинских уклонистов. Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что профильный комитет продолжает рассматривать ограничения и некоторые из них уже отбросили Среди возможных санкций предусматривается блокировка банковских счетов, запрет на вождение, а также штрафы.