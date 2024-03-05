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Политика Российско-украинская война

Грозят тормозить законопроект о мобилизации: в Раде скандал из-за выезда нардепов за границу

КПП на границе Украины
Фото: пресс-служба ГПСУ | КПП на границе Украины

По словам нардепа Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать за границу, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.

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Ряд фракций в Верховной Раде пригрозили, что будут выносить на голосование любые поправки к закону о мобилизации, если им запретят выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко в Telegram.

"Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировки депутатов. В этой связи ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — говорится в публикации.

Скриншот поста о законе про мобилизацию Fullscreen
Скриншот поста о законе про мобилизацию

Алексей Гончаренко также отметил, что больше всего правок в законопроект внесли "Слуги народа". Представители партии, по его словам, отказались проводить заседание, поскольку нужно "готовить отчет перед американским Сенатом и поездку на передовую".

Закон о мобилизации Fullscreen
Закон о мобилизации
Закон о мобилизации Fullscreen
Закон о мобилизации
Закон о мобилизации
Закон о мобилизации

Первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк также сообщил, что заседание Верховной Рады, запланированное на 6-8 марта, отменили.

"Ну все… заседание на 6-8 марта парламента власти отменили… сейчас придумают какую-то причину, но реально — нет голосов", — говорится в публикации.

Он также сообщил, что нардепы работают над комплексным отчетом для Сената.

Скриншот поста Ярослав Железняка Fullscreen
Скриншот поста Ярослав Железняка

"Ну а реально: они же тех, кто голосовал за БЭБ, отпустили за границу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то по командировкам, кто-то другим путем. И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — отмечается в публикации.

По его словам, на 6-7 марта в парламенте собирались рассмотреть 48 законопроектов, многие из них важны в плане евроинтеграции Украины (флаг ЕС возле названия законодательных инициатив).

Но сейчас коалиция решила, что многие не вернулись из командировок, поэтому и не нужно собираться, добавил он.

Запланированные законопроекты Fullscreen
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты Fullscreen
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты Fullscreen
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты Fullscreen
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты Fullscreen
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты
Запланированные законопроекты

Народный депутат Федор Вениславский в начале месяца заявил, что профильный комитет продолжает рассматривать законопроект о мобилизации, который предложили в Кабмине. По его словам, есть несколько сценариев, когда удастся закончить работу.

В документ внесли свыше 4 тысяч поправок, их необходимо рассмотреть и вынести по ним решения. Нардеп также отметил, что это рекордное количество с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что ТЦК объяснили, почему случаются конфликты военных с гражданами. Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил, что публичные конфликты, о которых часто сообщают в сети, зачастую носят манипулятивный характер.

Также сообщалось, что в ТЦК объяснили, будут ли обновлять военно-учетные данные через "Дію".