Грозят тормозить законопроект о мобилизации: в Раде скандал из-за выезда нардепов за границу

По словам нардепа Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать за границу, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.

Related video

Ряд фракций в Верховной Раде пригрозили, что будут выносить на голосование любые поправки к закону о мобилизации, если им запретят выезжать в зарубежные командировки. Об этом сообщил народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко в Telegram.

"Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировки депутатов. В этой связи ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — говорится в публикации.

Скриншот поста о законе про мобилизацию

Алексей Гончаренко также отметил, что больше всего правок в законопроект внесли "Слуги народа". Представители партии, по его словам, отказались проводить заседание, поскольку нужно "готовить отчет перед американским Сенатом и поездку на передовую".

Закон о мобилизации Закон о мобилизации

Первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк также сообщил, что заседание Верховной Рады, запланированное на 6-8 марта, отменили.

"Ну все… заседание на 6-8 марта парламента власти отменили… сейчас придумают какую-то причину, но реально — нет голосов", — говорится в публикации.

Он также сообщил, что нардепы работают над комплексным отчетом для Сената.

Скриншот поста Ярослав Железняка

"Ну а реально: они же тех, кто голосовал за БЭБ, отпустили за границу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то по командировкам, кто-то другим путем. И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — отмечается в публикации.

По его словам, на 6-7 марта в парламенте собирались рассмотреть 48 законопроектов, многие из них важны в плане евроинтеграции Украины (флаг ЕС возле названия законодательных инициатив).

Но сейчас коалиция решила, что многие не вернулись из командировок, поэтому и не нужно собираться, добавил он.

Запланированные законопроекты Запланированные законопроекты Запланированные законопроекты Запланированные законопроекты Запланированные законопроекты

Народный депутат Федор Вениславский в начале месяца заявил, что профильный комитет продолжает рассматривать законопроект о мобилизации, который предложили в Кабмине. По его словам, есть несколько сценариев, когда удастся закончить работу.

В документ внесли свыше 4 тысяч поправок, их необходимо рассмотреть и вынести по ним решения. Нардеп также отметил, что это рекордное количество с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что ТЦК объяснили, почему случаются конфликты военных с гражданами. Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил, что публичные конфликты, о которых часто сообщают в сети, зачастую носят манипулятивный характер.

Также сообщалось, что в ТЦК объяснили, будут ли обновлять военно-учетные данные через "Дію".