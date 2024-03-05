Стычка в Южно-Китайском море: корабли КНР и Филиппин вступили в столкновение, есть пострадавшие (видео)

Как сообщили филиппинские власти, четверо членов экипажа их судна были ранены в результате применения Китаем водометов, и только одному из двух филиппинских кораблей удалось доставить припасы филиппинским силам.

Филиппинская береговая охрана заявила, что один из ее кораблей был поврежден во вторник, 5 марта, в результате столкновения с судном береговой охраны КНР во время миссии ротации и пополнения запасов (RoRe) в Южно-Китайском море. Об этом сообщила The Manila Times.

Китайская береговая охрана и другие суда совершили "опасные маневры и блокировки", что привело к столкновению, которое, в свою очередь, стало причиной "незначительных структурных повреждений судна PCG (Филиппинской береговой охраны)", — сообщил коммодор PCG Джей Тарриела.

Кроме того, Филиппины заявили, что четверо членов их экипажа были ранены в результате применения Китаем водометов. Только одному из двух филиппинских кораблей удалось доставить припасы филиппинским силам.

Зато береговая охрана Китая заявила, что приняла "меры контроля в соответствии с законом против филиппинских кораблей, которые незаконно вторглись в водные пространства" вблизи рифа Ренай, также известного как "Вторая мельница Томаса".

В заявлении также отмечается, что филиппинские суда намеренно столкнулись с китайскими кораблями, проигнорировав предупреждение.

Что случилось

Два филиппинских корабля 5 марта эскортировали два гражданских судна, которые перевозили служащих ВМС страны. Китайские корабли попытались заблокировать им путь. Произошло это в спорной части Южно-Китайского моря, где в 2023 году уже происходили столкновения между кораблями КНР и Филиппин.

Фото: Google Maps

Днем ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна будет продолжать двусторонние переговоры с Китаем для решения их спора в Южно-Китайском море, но раскритиковал "модель агрессии" в спорных водах.

Посол ЕС на Филиппинах Люк Верон одновременно подчеркнул, что обеспокоен "маневрами и блокировкой" китайских кораблей, "направленными против филиппинских судов". Он повторил призыв ЕС ко всем сторонам соблюдать арбитражное решение 2016 года, которое аннулировало широкомасштабные морские претензии Китая. Однако Пекин отверг это решение.

Как известно, Китай и члены АСЕАН — Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам — ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными государствами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, различные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на 5 триллионов долларов.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что правительство Японии планирует предоставить долгосрочную поддержку безопасности Филиппинам, Индонезии, Малайзии и Вьетнаму, чтобы помочь им противодействовать растущей самоуверенности Китая в Южно-Китайском море.

Американский президент Джо Байден предупредил Китай, что США будут защищать Филиппины в случае любой атаки в спорном Южно-Китайском море.

Кроме того, в начале 2023 года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Напомним, глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что прогресс Китая в области космических технологий и его ядерной триады "идет с головокружительной скоростью". Только за последний год Пекин увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок, а к 2035 году их количество увеличится до 1500 единиц.