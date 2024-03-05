Франция пригласила Украину, ее союзников и генсека НАТО на видеовстречу для демонстрации единства, — СМИ

В приглашении говорилось, что на встрече будут рассматриваться пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности производства и поставки артиллерийских боеприпасов.

Франция пригласила генерального секретаря НАТО, а также министров иностранных дел и обороны главных союзников Украины принять участие в видеоконференции в четверг. Об этом сообщает Reuters.

Такая инициатива имеет целью продемонстрировать "единый фронт" в борьбе против агрессии РФ, а также выработать конкретные предложения по усилению поддержки украинской армии.

Приглашение, направленное министрам от имени руководителей министерств иностранных дел и обороны Франции, также адресовано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и Жозепу Борреллю, высокопоставленному представителю ЕС по внешней политике. Оба не были приглашены на встречу 26 февраля.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, также примет участие в видеосвязи, как указано в сообщении.

В приглашении говорилось, что на встрече будут рассматриваться пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности производства и поставки артиллерийских боеприпасов, а также организация системы, которая позволит партнерам Украины улучшить способы опорожнения своих запасов снарядов и создать новые варианты для ракет средней и большой дальности.

В нем также сказано, что "не становясь сторонами конфликта сами", он также будет изучать поддержку через киберзащиту, боеприпасы или разминирование, охрану границы с Беларусью и координацию производства и обслуживания соответствующего оборудования в Украине.

В приглашении не упоминалось об отправке небоевых войск в Украину, о чем французские чиновники предполагали, что это может быть возможность.

Еще одной сферой, которая будет обсуждаться, является поддержка государств, которым непосредственно угрожает Россия, в частности это касается Молдовы. Трое дипломатов сообщили, что президент страны Майя Санду посетит Париж в четверг для отдельных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, 5 марта Макрон поддержал привлечение неевропейских стран для удовлетворения военных потребностей Украины. Производство в Европе, как заявил президент Франции, увеличили, но потребности Киева находятся на таком уровне, что стоит смотреть на будущее.