"Угрожают всему миру": в ГУР высказались о сливе разговора офицеров Бундесвера (видео)

В украинской разведке подчеркнули, что угроза со стороны РФ имеет "глобальный характер". Представитель ведомства Андрей Юсов рассказал, какой должна быть реакция мира на опасную ИПСО.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров о ракетах Taurus и уничтожении Крымского моста. Слив в эфире телемарафона 5 марта прокомментировал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

Он отказался комментировать действия партнеров, однако высказался относительно действий РФ.

"И эта история в частности, и другие показывают, насколько опасными остаются спецслужбы России", — подчеркнул Юсов.

По его словам, вражеские спецслужбы представляют угрозу и в вопросе проведения информационно-психологических операций (ИПСО).

"Понятно, что да, это часть ИПСО, направленная против Украины и на развал или дестабилизацию проукраинской международной коалиции", — подтвердил представитель разведки.

Он отметил, что подобные российские операции должны способствовать международной консолидации. В частности, еще больше объединять страны вокруг поддержки Украины.

"Угроза от государства-террориста — от Российской Федерации — имеет глобальный характер и не ограничивается только Украиной. Они действительно угрожают всему миру — цивилизованной его части и свободным демократиям всем, без исключений", — заявил Юсов.

Комментарий Андрея Юсова (об утечке разговора немецких офицеров — с 4:42)

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что запись разговора офицеров Воздушных сил — настоящая. Он назвал утечку информации "большой проблемой".

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что слив произошел из-за "индивидуальной ошибки" одного из собеседников. Офицер подключился из Сингапура, использовав мобильную связь или Wi-Fi.