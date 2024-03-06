Это не сплошная стена: в ВСУ рассказали об укреплениях на Авдеевском направлении (видео)

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что укрепления на этом направлении начали строить еще в декабре 2023 года. Это очень разветвленная система подготовленных запасных огневых позиций.

Украинские военные уже закрепились на оборонительных линиях на Авдеевском направлении. Фортификационные линии не имеют вид "сплошных стен". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, укрепления на этом направлении начали строить еще в декабре 2023 года. Он отметил, что многие люди ожидают "увидеть" сплошную стену, однако на самом деле все выглядит совсем не так.

"Оно привязывается к складкам рельефа, особенностей местности, к водным преградам, рек и озер, которые там уже есть. Я лично побывал на этих оборонных укреплениях, которых у нас якобы нет", – отметил Лиховий.

По его словам, если враг будет наступать на этом направлении, то он найдет свою смерть. Оборонные укрепления – это очень разветвленная система подготовленных запасных огневых позиций, опорных пунктов, танковых капониров, противотанковых рвов. Также есть и бетонные бункеры, хотя большая часть укреплений – деревянные.

"Те, кто говорят, что у нас нет этих фортификационных сооружений, в первую очередь презирают военнослужащих инженерных подразделений и командование Сил поддержки", — сказал Лиховий.

Дмитрий Лиховий об укреплениях на Авдеевском направлении

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