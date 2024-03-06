"Есть несколько сюрпризов в запасе": в Госдепе США верят, что у Украины есть план для победы

Уничтожение Украиной российских кораблей демонстрирует способность ВСУ и в дальнейшем достигать успехов на поле боя, считает представитель главного дипломатического ведомства США.

В Вашингтоне убеждены, что Киев имеет план, который поможет победить Москву на поле боя. Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге во вторник, 5 марта.

В качестве аргумента этого в Госдепе США привели факт уничтожения украинскими морскими дронами российского патрульного корабля "Сергей Котов".

"Мы считаем, что у Украины есть план, который она может реализовать, чтобы достичь победы на поле боя. Подобное мы уже видели на поле боя, точнее в Черном море. За последние 24 часов (5 марта, — ред.) они затопили еще один российский военный корабль", — сказал Миллер.

Представитель Госдепа выразил уверенность, что украинские военные имеют "в запасе еще несколько сюрпризов".

"Мы с нетерпением ждем результатов", — добавил он.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" неподалеку Керченского пролива. Морские дроны Magura V5 повредили корму, а также правый и левый борта корвета. В результате "Сергей Котов" пошел на дно.

Этот корабль был относительно новым, ведь его включили в Черноморский флот в конце июля 2022 года. Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что "Сергей Котов" был оснащен современными системами зенитного ракетного комплекса. На него была возложена функция обороны пунктов базирования.