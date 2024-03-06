Уникальные кадры: вертолеты ВСУ нанесли удары по ВС РФ под Авдеевкой (видео)

Пара вертолетов поддерживала украинскую пехоту и отработала по позициям ВС РФ на Авдеевском направлении.

Для поддержки действий украинских пехотинцев Силы обороны привлекают армейскую авиацию. 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" показала работу военных вертолетов по вражеским целям. Видеоролик опубликовали на Facebook-странице бригады во вторник, 5 марта.

Кадры сняли бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 47-й ОМБр.

"Армейская авиация поддерживает пехоту и насыпает оккупантам на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении бригады.

На видео зафиксирована боевая работа пары вертолетов на одном из самых горячих участков фронта. Вертолеты с украинской символикой выполнили задание и среди облаков дыма покинули поле боя.

В бригиде "Магура" кадры назвали "уникальными".

Напомним, 3 марта стало известно, что Воздушные силы ВСУ использовали французские корректируемые авиационные бомбы AASM-250 для обстрела оккупантов на Авдеевском коксохимическом заводе. Для корректировки огня привлекли разведывательный беспилотник подразделения LUFTWAFFE.

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады отбили масштабную атаку Вооруженных сил Российской Федерации на Лиманском направлении. 4 марта в бригаде сообщили, что благодаря результативной работе украинских бойцов противник потерял три новейших танка Т-90М "Прорыв".