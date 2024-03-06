Защищал мост: OSINT-расследователи установили локацию, где уничтожили корвет "Сергей Котов" (фото)

Грузовое судно, находясь возле Крымского моста, не выключило транспондер, который отмечает маршрут. Расследователи воспользовались этими данными, чтобы определить точное место удара по кораблю "Сергей Котов".

В ночь на 5 марта корвет "Сергей Котов" ЧФ РФ находился рядом с двумя кораблями, которые перевозят грузы для России. Благодаря видео, снятым на месте попадания морских дронов MAGURA V5, удалось установить точные координаты атаки. Точка удара — в 20 км от Крымского моста. Процесс установления координат удара подробно описал OSINT-расследователь с ником D. mojavensis в соцсети X (Twitter).

OSINT-расследователь и другие исследователи изучили видео, снятое с корабля, который оказался неподалеку от корвета "Сергей Котов".

На записи видно, что справа от российского судна находится грузовой корабль. По очертаниям установили, что это Twin Star, который регулярно совершает рейсы в оккупированный Крым или в российские черноморские порты.

Сергей Котов — какой корабль был неподалеку Фото: D. mojavensis

Кроме того, установили корабль, с которого снималось видео — он называется IDEL 4. Информация системы слежения за морскими судами показала его маршрут возле Крымского моста. Благодаря этому определили, в каких точно координатах он находился в момент атаки.

Сергей Котов — с какого корабля велась съемка Фото: D. mojavensis

После этого внимательно изучили панораму ночного порта, которая на мгновение появилась в кадре. Зная, какая это часть Крымского побережья, размеры и координаты кораблей Twin Star и IDEL 4, OSINT-расследователи сумели точно установить место атаки морских дронов ГУР.

Сергей Котов — оценка размеров корабля и расстояния до него Фото: D. mojavensis

Корвет "Сергей Котов" ЧФ РФ попал под удар дронов MAGURA V5 в точке с координатами 45.0368, 36.5124. Точка расположена в 8 км от берега Крыма (недалеко от населенных пунктов Заветное и Яковенково). Украинские беспилотники ударили по цели в 20 км от Крымского моста, преодолев для этого почти 600 км от ближайшего берега Украины.

Сергей Котов — координаты удара дронов Фото: Google Maps

Уничтожение Сергея Котова — детали

Отметим, российский корабль "Сергей Котов" получил повреждения во время атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 5 марта. Жители Крыма сообщали, что военные объекты РФ находились под ударом воздушных и морских дронов. Позже в сети появились кадры подрыва морского судна где-то в море — выяснилось, что это корвет ЧФ РФ, который патрулировал неподалеку от Крымского моста.

В ГУР Минобороны подтвердили, что удар нанесла Украина. Для этого использовали пять морских дронов, которые попали в корму, а также в левый и правый борта. К ближайшему причалу прибыло 10 машин скорой помощи: есть раненые и погибшие, добавили в разведке.

Напоминаем, аналитики подсчитали, что за время российско-украинской войны ЧФ РФ потерял почти треть кораблей, которые держали в Черном море.