"Если Украина упадет": у Макрона предупредили о последствиях в случае победы России

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, президент Российской Федерации Владимир Путин лишь пытается проверить солидарность европейских стран друг с другом.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил многочисленные последствия, которые ожидают Францию и всю Европу, в случае если Российская Федерация победит в войне с Украиной. Об этом сообщает TF1.

"Если Украина упадет, это будет иметь множество последствий, и я не очень верю в Европейский союз и в нашу способность достичь соглашения. Владимир Путин лишь пытается проверить нашу солидарность друг с другом", — уверяет министр.

По словам Сежурне, Европейскому союзу нужно избежать ответного сценария.

"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руку на пульсе в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это делали, а затем помогать украинцам, как только можем", — подчеркнул он.

Имея желание "победить Россию, не ведя с ней войну", министр поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в наши действия".

Также Сежурне повторил, что нельзя позволять РФ действовать по собственному усмотрению.

"Мы находимся на переломном этапе, который должен заставить нас противостоять России. Эти страны видят только баланс сил, а мы должны играть в этот баланс, чтобы защитить французов и европейцев", — резюмировал министр.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины.

Также Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

А 1 марта в МИД Франции назвали главную задачу страны в войне. Заявления Эмманюэля Макрона о введении западных войск в Украину, как считает министр иностранных дел Стефан Сежурне, способствуют "стратегической двусмысленности", позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".