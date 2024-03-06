Хатико из Запорожья: в сети рассказали историю пса, который ждет хозяина с войны (фото)

Пес поселился под мясным магазинчиком в селе под Запорожьем и никуда не идет. Попытки пристроить собаку в добрые руки закончились ничем.

В Запорожской области в селе Малокатериновка живет свой местный "Хатико". Пес поселился под местным магазином и ждет там возвращения своего хозяина с войны. Историю собаки рассказали в ОО "Запорожская зоозащитная лига".

"Четвероногого и его историю знают уже многие жители Малокатериновки. Он живет под мясным магазинчиком в селе под Запорожьем и никуда не уходит. Мы его назвали Хатико из Малокатериновки. У него есть два хвостатых друга — мальчик и девочка, они от него не отходят.

Местные жители заботятся о них, подкармливают. Даже приезжал парень, который хотел забрать пса к себе, но тот не пошел. Потому что пес, как и знаменитый Хатико из одноименного фильма, также ждет своего хозяина... Но с войны", — сообщили зоозащитники.

Малокатериновский Хатико

Они говорят, что пес не хочет, чтобы его куда-то пристраивали, хотя такие попытки были. Он возвращается на то же место.

"Сердце разрывается, когда смотришь на него и его друга, когда они так вместе лежат возле магазина. Вот такая она — собачья верность. Будем молиться, чтобы его владелец вернулся живым и здоровым, и мы увидели радостную встречу, которую, пожалуй, ждут почти все жители Малокатериновки, а теперь и мы", — сообщили в "Запорожской зоозащитной лиге".

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