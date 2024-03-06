"Контактом" по "Реликту": как танкисты РФ усиливают защиту Т-90 в полевых условиях (фото)

Эксперты заметили любопытное решение российских танкистов, которые установили на верхнюю лобовую деталь танков блоки динамической защиты различных модификаций.

В сети появились кадры российского основного боевого танка Т-90М "Прорыв", который был оснащен любопытным набором защитных элементов. В частности, на видео, которое опубликовал Btvt.info, можно заметить, на верхней лобовой детали танка поверху динамической защиты "Реликт" размещены блоки динамической защиты "Контакт".

В комментариях под видео сказано, что кадры были сняты осенью 2023 года, при этом авторы публикации отметили, что данная доработка была реализована в кустарных условиях.

На публикацию обратили внимание эксперты Defense Express. Они пишут, что попытка таким образом усилить бронирование Т-90 выглядит как минимум интересной. И если раньше россияне устанавливали "Контакт" на зоны, которые вообще не были прикрыты динамической защитой, то в данном случае речь идет об установке двух комплектов одна на другую.

Модернизированный российский танк Т-80БВМ

"Здесь важно то, что одна динамическая защита устанавливается именно на другую, и даже объективно интересно, как все это должно работать", — пишут обозреватели.

Также эксперты отметили, что российские танкисты наконец осознали неэффективность сетки с металлическими элементами, которая на предприятиях штатно устанавливается между башней и корпусом модернизированных танков Т-90, Т-72 и Т-80БВМ. Чтобы как то решить эту проблему противник начал цеплять на нее те же контейнеры с "Контактом".

Область между башней и корпусом защищена дополнительными модулями "Контакт"

Более того на кадрах танки Т-90 оказались без привычных уже "мангалов" — металлических экранов, прикрывающих верхнюю проекцию башни. Однако решетки установлены на корме машины в районе моторно-трансмиссионного отдела.

Отметим, что эксперты не дали оценку относительно эффективности такого решения. Но очевидно, противник по ходу приобретения опыта в боевых действиях, пытается найти новые способы уберечь боевую технику в ситуации, когда самые передовые машины являются уязвимыми перед противотанковыми средствами украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины захватили два уникальных российских танка Т-90М "Прорыв" образца 2022 года. Как рассказал спикер командования Сил логистики ВСУ Валерий Шершень, речь идет о так называемых "танках-невидимках", которые практически не заметны в тепловизорах.