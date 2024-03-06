Трехзначная миллионная сумма: ФРГ присоединилась к инициативе Чехии по боеприпасам для Украины

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Берлин присоединится к участию в чешской инициативе по закупке артснарядов за пределами ЕС.

Германия поддержала чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Tagesschau.

Страна предоставит трехзначную миллионную сумму. Подробности он не огласил.

Снаряды от Чехии для Украины

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он рассказал, что ему известно, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Германии, Швеции и других странах.

Отдельно президент Чехии заявил, что ситуация в Украине является сложной и за последний год значительно изменилась не в лучшую сторону. В то же время РФ также усилила производство. По его словам, нужно поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников".

Эту идею поддержали другие государства. Бельгия даст €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине. В следующие недели в Украину, как заявил бельгийский премьер Александер Де Кроо, поступит больше боеприпасов. Руководитель правительства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский просил больше боеприпасов, чтобы отразить наступление российских оккупантов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, 6 марта в ВСУ рассказали о возможных изменениях на фронте из-за нехватки снарядов. Из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов и западной помощи 2024 год может стать худшим за всю войну, считает американский военный Гаррисон Фостер.