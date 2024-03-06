По данным журналистов, премьер Венгрии пытается ослабить дипломатическую изоляцию Будапешта путем сближения с кандидатом в президенты США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание провести встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде на этой неделе. Основной целью обсуждения будет поиск путей для прекращения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты отметили, что Виктор Орбан от блока по защите Украины от ЕС. При этом он сохраняет тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Также в издании говорится, что предположение о возможном возвращении Дональда Трампа на пост президента вызвало тревогу среди европейских лидеров. Это связано с опасениями относительно способности Европейского Союза эффективно реагировать на конфликты и влияние России.

"Орбан пытается выслужиться перед Трампом, рассматривая его возвращение в Белый дом как способ ослабить дипломатическую изоляцию Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС оказали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных американских законодателей", — говорится в материале.

Как заявил Сийярто, встреча с Дональдом Трампом также будет сфокусирована на развитии двусторонних отношений между Венгрией и Соединенными Штатами.

"Переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку Киев не может победить Россию, а Россия не может победить весь Запад", – глава венгерской дипломатии в интервью государственной российской медиаслужбе "РИА Новости" в среду.

Вопреки его призыву к немедленному прекращению огня, Виктор Орбан не выдвинул никаких других конкретных планов по завершению полномасштабной войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что, по информации американского издания The New York Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 марта встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

27 февраля венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить в войне, однако Венгрия не должна иметь общей границы с Россией. Боевые действия можно закончить только переговорами, убежден Орбан.