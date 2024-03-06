ВС РФ ударили по Никополю: есть попадание по торговому центру (фото, видео)

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, в результате российского обстрела в Никополе также загорелся жилой дом.

В среду, 6 марта, Вооруженные силы Российской Федерации совершили обстрел города Никополь Днепропетровской области, в частности нанесли удар по местному торговому центру. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Никопольской районной военной администрации (РВА).

По информации портала, на месте попадания вспыхнул пожар. Данные о раненых и погибших уточняются.

В Никопольской РВА сообщили журналистам, что более подробную информацию обнародуют после ликвидации пожара.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале призвал оставить улицу граждан, непричастных к ликвидации последствий. При этом чиновник не уточнил, о каком именно происшествии идет речь. Ранее начальник администрации предупреждал об угрозах артобстрела и атак FPV-дронов.

Пресс-служба Главного Управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области также сообщила, что в результате атаки ВС РФ в Никополе также загорелся жилой дом – вспыхнула крыша и перекрытие здания площадью 30 квадратных метров.

Пожар в жилом доме в Никополе Фото: ГСЧС

К ликвидации пожара было привлечено 7 спасателей и 2 единицы техники.

Пожар в жилом доме в Никополе Фото: ГСЧС

По информации ведомства, в результате обстрела пострадала женщина, 1948 года рождения. От госпитализации отказалась.

Пожар в жилом доме в Никополе Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Никополе

Напомним, 6 марта ВС РФ нанесли удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации СМИ, кортеж главы госсударства, который находился в 150 метрах от греческой, подвергся ракетной атаке в 11:43.

Кроме того, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 6 марта сообщил, что ВС РФ обстреляли населенный пункт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб гражданский, еще семеро человек получили ранения.