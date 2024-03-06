Клопы во Франции, фейки в СМИ и 2 "дезы" в секунду от ботов: Европа под масштабной ИПСО, — Bild

В правительстве ФРГ растет обеспокоенность по поводу возможного вмешательства РФ в предстоящие выборы, поскольку, по мнению аналитиков, в Европе действует мощная российская кампания по дезинформации.

Специалисты Министерства иностранных дел Германии выявили систематические усилия со стороны Кремля по дезинформации на социальной платформе X. Об этом сообщает немецкий Bild.

На этом фоне в правительстве ФРГ растет обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в предстоящие выборы, поскольку, по мнению аналитиков, в Европе действует мощная российская кампания по дезинформации.

По данным МИД страны, обнаружено около 50 тысяч фальшивых профилей на платформе X (ранее Twitter), которые искали в интернете публикации на такие острые темы, как иммиграция, притеснения россиян в Германии, война в Украине и даже вакцинация от коронавируса. Затем эту информацию с преувеличенными и выдуманными "фактами" распространяли через немецкие медиа.

"В некоторые дни в конце 2023 года эксперты федерального министерства регистрировали не менее 200 тысяч публикаций в день, содержащих фальшивые новости — это примерно два сообщения в секунду", — делится цифрами издание.

По информации МИД, дезинформация проникает прежде всего в СМИ. Так, летом 2023 года в интернете и печатных изданиях распространились новости о нашествии постельных клопов во Франции — явлении, которое якобы затронуло кинотеатры, поезда дальнего следования и, прежде всего, отели. При этом никаких конкретных доказательств на этот счет не было.

"Оказалось, что именно российские "тролли" в значительной степени усилили панику по этому поводу, а также создали ложную связь между прибытием украинских беженцев и распространением клопов", — пишет издание.

Кроме того, эта проблема была "раздута в онлайн-сервисах аккаунтами, связанными с Россией", заявил министр Европы Жан-Ноэль Барро. Панику, по его словам, распространяли именно аккаунты, связанные с Москвой.

Другой случай дезинформации произошел две недели назад: на сайте, имитирующем портал издания Spiegel, появилась публикация, якобы отражающая позицию довольно дружественного России экс-генерала Эриха Вада.

Фейковый Spiegel восхвалял партию "Альтернатива для Германии" и политика Сару Вагенкнехт как "сторонников мирных переговоров", которых правящая коалиция якобы "оклеветала как радикалов и экстремистов".

Недавно Фокус писал, что, по информации Института изучения войны (ISW), Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны — Молдовы, заявляя, что там якобы дискриминируют русскоязычных.