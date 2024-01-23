РФ начала новую кампанию по дезинформации о Зеленском: какие нарративы продвигают (видео)

По словам и. о. руководителя ЦПИ Андрея Шаповалова, оккупанты распространяют фейк о том, что якобы 31 марта прекращаются полномочия Зеленского. В большей степени такая дезинформация направлена на россиян.

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В конце прошлого месяца Россия начала свою новую дезинформационную компанию против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире телемарафона сообщил и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Шаповалов.

Отмечается, что такая кампания, которую оккупанты запустили 1 декабря, имеет условное название "Вакуум легитимности". Ее цель дезинформировать как украинцев, так и россиян о том, что 31 марта прекращаются полномочия действующего президента Украины.

По словам Андрея Шаповалова, в основном такие фейки публикуют в Telegram-канал, впрочем увидеть их можно также в такой соцсети как Facebook или Youtube. По данным ЦПИ, такая информация была опубликована уже в 40 источниках, а общий охват составил около 3,5 млн просмотров.

В основном такая кампания по дезинформации сейчас направлена на жителей России. Впрочем, такую кампанию продвигают и в Украине, но в меньшей степени. Основными нарративами является то, что Владимир Зеленский якобы узурпатор, который уничтожает демократию и потеряет власть.

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В Центре противодействия дезинформации говорят, что в планах РФ планируют расширить эту дезинформационную кампанию на международную информационную среду.

Напомним, в начале декабря представитель ГУР Андрей Юсов рассказывал, что Россия готовит для распространения в иностранных СМИ дезинформационную кампанию. Она должна была быть направлена на военно-политическое руководство Украины. Распространить фейки в РФ решили в важное для Украины и ее союзников время, когда согласовываются ключевые вопросы о продолжении поддержки в экономической сфере, и сфере обороны.

Также для лжи об Украине в России создали ряд фейковых сайтов, которые полностью копируют сайты иностранных информационных агентств. Вероятно, такую дезинформационную кампанию в РФ начали еще летом.