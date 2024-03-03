Путин ведет против ФРГ "гибридную войну": Писториус о скандале с прослушкой офицеров Бундесвера

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал "срежиссированными" заявления российского правительства о том, что Германия "готовится к войне с Россией".

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Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал в воскресенье, 3 марта, публикацию Кремлем перехваченного телефонного разговора офицеров Бундесвера. Об этом пишет немецкий Bild.

В своем заявлении Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии и это пример "гибридной атаки" России, целью которой является "подорвать нашу решимость и наше единство".

Министр обороны заявил, что поручил провести полное расследование инцидента, выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства связи — инструмента WebEx.

Одновременно он призвал не вестись "на уловки Путина"" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, которая была полна критических событий для Кремля, в частности прощание с погибшим оппозиционером Алексеем Навальным в Москве и новые разоблачения экс-менеджера Wirecard Яна Марсалека.

"На опубликованной записи офицеры продумывали различные сценарии, и это не означает "зеленый свет" для передачи Киеву ракет Taurus. Бодро реагировать сейчас — это именно то, чего хочет добиться диктатор", — подчеркнул Писториус.

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Кроме того, министр назвал "срежиссированными" действия российского правительства, такие как заявление доверенного лица Путина Дмитрия Медведева о том, что Германия "готовится к войне с Россией".

"Иными словами — это целенаправленная, организованная пропагандистская кампания", — констатировал Писториус.

Он заверил, что "не хочет спекулировать" кадровыми последствиями до завершения расследования, но не исключил этого. И подчеркнул, что ждет отчета военной контрразведки.

К тому же, кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера, на текущий момент о других утечках информации неизвестно.

"Москва же ведет себя так, будто Бундесвер планировал нападение на Крым. Это – сумасшедшая ложь. Нельзя позволять Путину разлучить нас", — подытожил Писториус.

Что произошло

В пятницу, 1 марта, руководитель российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала записи якобы разговоров четырех высокопоставленных военных Бундесвера. Они вроде бы говорили о потенциальном использовании дальнобойной ракеты Taurus Украиной.

Кроме того, вероятно, немецкие офицеры говорили о том, что Украина может использовать крылатые ракеты для атаки на Крымский мост.

Как утверждала Симоньян, один из них — командующий ВВС Германии Инго Герхарц.

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Напомним, 1 марта СМИ писали, что Великобритания склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus.

Также 1 марта Олаф Шольц объяснил, что Германия не может передать Украине ракеты Taurus, потому что они могут атаковать цели в Москве.