Рада может ограничить "уклонистов" в праве управлять транспортными средствами, — нардеп

По словам члена оборонного комитета парламента Федора Вениславского, законопроект поможет избежать злоупотреблений правом на отсрочку от призыва.

В законопроекте о мобилизации, который рассматривается в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, содержится всего одно ограничение для граждан, подлежащих военной обязанности — они лишаются права управлять транспортными средствами. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады Федор Вениславский во время брифинга 6 марта.

Согласно его заявлению, депутаты не принимают все предложенные ограничения из редакции документа, которая была принята в первом чтении.

"Право на распоряжение денежными средствами, которые находятся на счете, право выезда за границу и право управления транспортным средством. Депутаты пришли к консенсусу сейчас, и мы допускаем только одно ограничение — право управления транспортными средствами лицам, которые не выполнили требование ТЦК и не явились для оформления документов для уточнения данных и не явились по повестке, которую получили", — сказал Вениславский.

Он также отметил, что данный законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений правом на отсрочку от призыва. В частности, это касается норм об обучении в высших учебных заведениях и некоторых положений об опеке над особами с инвалидностью.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований, то есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура", — отметил он.

Вениславский подчеркнул, что определенные основания, связанные с опекой над лицами с инвалидностью, не будут рассматриваться как основания для отсрочки. В частности, он отметил случаи, когда множество военнообязанных оформлялись опекунами над одним недееспособным лицом.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, как военнообязанные мужчины пытаются обойти запрет на выезд за границу. Одним из самых популярных путей является побег через реку Тиса.

Фокус разобрался, кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.