Болгария снимает с хранения САУ "Гвоздика" и БРДМ-2, чтобы передать Украине, — СМИ (фото)

Болгарский журналист Цветан Александров отмечает, что самоходки 2С1 практически новые, в то время как бронемашины БРДМ-2 "даже без пушек".

Болгария снимает с консервации совершенно новые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и достает из резерва несколько не новых бронемашин БРДМ-2, чтобы приготовить их к отправке в Украину. Об этом 6 марта сообщил журналист Цветан Александров, опубликовав в своем Facebook соответствующие фото.

Журналист отмечает, что с хранения были сняты "совершенно новые САУ "Гвоздика", на которых еще сохранилась бумага, и несколько разбитых БРДМ-2, которые были даже без пушек".

В комментариях Александров выразил надежду, что украинским войскам удастся сдержать агрессию своего соседа, поскольку в противном случае победа путинской армии приведет к катастрофическим последствиям и изменит всю геополитику в Восточной Европе.

САУ "Гвоздика" снимают с хранения

Болгарские БТРМ-2, снятые с консервации

Старые болгарские БТРМ-2 снимают с хранения

"Естественно, с негативом. Победа России — это угроза для Европы. Надеюсь, когда-нибудь здесь появится памятник машине, переданной болгарской армией Украине, которая способствовала положительному украинскому исходу в этой войне", — добавил он.

Кратко о технике

Эксперты "Милитарного" отмечают САУ 2С1 "Гвоздика" серийно производилась в СССР с 1971 года, а в 1979 году их производство было начало и в Болгарии. Причем болгарские самоходки практически ничем не отличались от советских образцов.

"Гвоздика" имеет калибр в 122-мм и может поражать цели на дальности до 22 км. Самоходка предназначена для огневой поддержки наступающих воинских подразделений и соединений. Гаубица установлена на гусеничную платформу бронетранспортера МТ-ЛБ с мощностью дизельного двигателя в 300 л.с и скоростью по шоссе до 60 км/ч.

Бронированная разведывательно-дозорная машина или БРДМ-2 принята на вооружение армии СССР в 1962 году. Броневик представляет собой плавающую колесную двухосную машину с высокой проходимостью и маневренностью.

В сравнении с современными бронемашинами, БРДМ-2 имеет невысокую защищенность — ее броня защищает лишь от пуль стрелкового оружия и осколков, но главная особенность машины — это очень высокая проходимость.

Также БРДМ-2 обладает развитым комплексом средств наблюдения. Машина оснащена бинокулярной перископической танковой панорамой ТПКУ-2Б, позволяющей осуществлять наблюдение на дальности до 3000 метров, и имеющий круговой обзор.

Вооружение БРДМ-2 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Ранее сообщалось, что Болгария начала процесс передачи Украине сотни бронетранспортеров. Решение об их поставке было принято еще в конце 2023 года.