Предвыборная гонка в США: Никки Хейли отказалась от участия, кандидатом будет Дональд Трамп

Сторонники Хейли считали, что поддержка Украины и позиция по абортам помогут ей расположить к себе независимый электорат и женщин. По словам журналистов, перспектива того, что кандидатом от республиканцев станет осужденный преступник, все ближе. Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение.

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли, которая была последним заметным конкурентом Дональду Трампу за номинацию на должность кандидата в президента США от Республиканской партии, прекращает свою предвыборную кампанию. Об этом пишет The Guardian.

О приостановке предвыборной кампании Хейли впервые сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ее планами.

Политик пережила длинную череду проигрышей в своей кампании, начиная со штатов Айова, Нью-Гэмпшир, Невада. Она даже проиграла номинацию Трампу в своей родной Южной Каролине.

По предварительным подсчетам, победы на республиканских праймериз в "Супервторник" в 12 из 15 штатов с большим отрывом добился экс-президент США Дональд Трамп. Хейли набрала больше голосов только в Вермонте. Прежде она добивалась победы только в Вашингтоне.

Среди других соперников Трампа на праймериз Хейли была главным, теперь ее уход гарантирует Трампу номинацию от республиканцев.

Газета WSJ сообщила, что Хейли не будет объявлять о своей поддержке Трампа в среду, но посоветует ему заслужить поддержку республиканских и независимых избирателей, которые поддержали ее.

Такой шаг Хейли определенно позволит Трампу выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев уже на третьих выборах подряд, хотя ему и предъявлено 91 уголовное обвинение.

Перспектива того, что кандидатом от республиканцев станет осужденный преступник, все ближе, отмечают журналисты. ее уход гарантирует Трампу номинацию от республиканцев.

Чем известна Никки Хейли?

Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины с 2012 по 2017 год, а затем ушла в отставку после победы Трампа на президентских выборах 2016 года, чтобы стать послом США в ООН. Несмотря на популярность в Южной Каролине, ей все же не удалось добиться расположения в родном штате, что и стало определяющим в предвыборной гонке.

51-летняя Хейли называла себя единственным республиканцем, которому по силам конкурировать с Джо Байденом на всеобщих выборах.

Ее сторонники считали, что поддержка Украины в оборонительной войне против России и специфическая позиция по абортам (она призывала к "консенсусу", а не к полному запрету процедуры по прошествии определенного количества недель) помогут Республиканской партии заручиться поддержкой независимого электората, а также женщин.

Напомним, что Дональд Трамп на минувших выходных встретился с Илоном Маском. По данным анонимных источников журналистов, на встрече были и другие состоятельные доноры-республиканцы.

Также сообщалось, что победа Дональда Трампа приведет к "хаосу, расколу и темноте". По словам главы Белого дома, Дональд Трамп движим обидой и не думает об американском народе.