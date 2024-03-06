Украина планирует в 2024 году провести контрударные действия, — генерал Павлюк (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, текущая задача — стабилизировать линию фронта и провести перегруппировку частей, которые нужно восстанавливать и дополнительно укомплектовывать.

Украина запланировала на 2024 год контрударные действия, для чего будут восстановлены и созданы ударные группировки войск. Такое заявление в эфире телемарафона сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, текущая задача состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и провести перегруппировку частей, которые нужно восстанавливать и дополнительно укомплектовывать, чтобы вывести на полигоны.

Он добавил, что нужно создать ударную группировку и уже в текущем году провести контрударные действия. Генерал-лейтенант заверяет, что Силам обороны это удастся, и положение стабилизируется.

"Остается еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Тернов в сторону Лимана", — объяснил Павлюк.

Напомним, что летчик признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ. По информации журналистов, Джек Тейшейра согласился отдать все имеющиеся у него документы. Прокуроры потребуют назначить наказание — 200 месяцев лишения свободы.

Также сообщалось, что на Южном направлении оккупанты в последнее время пытаются вернуться на позиции, которые занимали в Запорожской области до контрнаступления-2023.