"Могли слить из спецслужб": генерал-майор СБУ объяснил попытку удара по кортежу Зеленского (видео)

Российские оккупанты, как отметил генерал-майор СБУ Василий Вовк, готовили свою агентуру в Украине в течение десятилетий. Особенно, по его словам, в период с 2010 по 2014 год это можно было наблюдать в Киеве.

Ракетная атака на президентский кортеж Владимира Зеленского в Одессе могла стать результатом утечки информации из спецслужб. Об этом заявил эксперт по вопросам государственной безопасности и генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала "Київ 24".

Он напомнил, что российские оккупанты готовили свою агентуру в Украине в течение десятилетий. Особенно, по его словам, в период с 2010 по 2014 год это можно было наблюдать в Киеве.

"Мы знаем, что у нас кротов очень много, мы их разоблачаем чуть ли не каждый день", — говорит он.

Россияне вербовали лиц, занимавших довольно высокие должности. Это давало им возможность получать необходимую информацию в определенных случаях.

Удар по Одессе 6 марта и обстрел кортежа Зеленского

В Одессе около 11:00 прогремели взрывы. Россия устроила атаку в то время, когда премьер-министр Греции совершал визит, а взрыв произошел рядом с местом его пребывания. Президент Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис рассказали подробности инцидента.

Российские войска 6 марта нанесли удар по портовой инфраструктуре города. В результате атаки, как заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, капитан 3-го ранга, погибли пять человек.

Он назвал такие действия военным преступлением Российской Федерации. По его словам, сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, 4 марта в Одессе завершили работы в части дома, куда попал "Шахед". Мэр города Геннадий Труханов призвал не подходить слишком близко к месту разбора завалов на улице Добровольского, поскольку это создает угрозу для жизни. Уцелевшая часть одесского дома, в который попал российский дрон, по его словам, пригодна для проживания.