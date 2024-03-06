Третья мировая война или "озабоченность": как бы в НАТО отреагировали на удар РФ по делегации Греции в Одессе

Точный удар российской баллистической ракетой по Одессе во время пребывания в городе двух топ-чиновников мог бы резко изменить ход войны. При четкой корректировке вероятна гибель главы правительства страны НАТО или лидера воюющей страны. Фокус выяснял, как бы действовали союзники Украины при наихудшем сценарии.

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Российские военные ударили ракетой по Одессе днем 6 марта. Во время обстрела в городе был президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По данным греческого издания Protothema, целью атаки был кортеж главы государства, находившийся в 150 метрах от греческой миссии.

Проблем с безопасностью премьер-министра Греции и сопровождавшей его делегации не было, рассказали источники издания.

Мицотакис прибыл в Украину рано утром 6 марта в условиях строжайшей секретности. Далее у него запланирован съезд Европейской народной партии в Бухаресте.

Встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в обычном режиме. Глава правительства Греции подтвердил продолжение поддержки европейской перспективы Украины и выделение военной помощи по мере возможностей, отмечают журналисты.

Зеленский позже прокомментировал ракетный удар по Одессе. По его словам, в результате прилета есть погибшие и пострадавшие

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", — заявил глава государства.

Президент выразил соболезнования погибшим и подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.

"Это говорит о том, что нам нужно защищаться, а лучше всего это система противовоздушной обороны. Мы понимаем, что надо делать, есть весь план у наших партнеров. Мы по чуть-чуть усиливаемся. Медленнее чем хотелось бы, но, к сожалению, это то, что есть", — добавил он.

Война или "озабоченность": сценарии после прилета ракеты в цель

Если бы покушение было удачным, погиб бы глава правительства страны-члена НАТО, или лидер государства. Однако по оценкам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, мировое сообщество продемонстрировало бы слабую реакцию.

"Греция выразила бы только обеспокоенность. Сам виноват, что поехал [в Украину, где идет война с Россией]. Только несколько стран готовы воевать с РФ. Речь идет о странах Балтии и Скандинавии. Даже Польша не готова, а вот Норвегия, Дания и Прибалтика не боятся", — рассказал он Фокусу.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что главной целью россиян был все же Владимир Зеленский. Вероятно, поэтому оккупанты использовали ракету "Искандер-М", которая бьет точнее другой баллистики. С-300 и другие версии ракет применяются для атак по жилым домам украинцев.

"Россия не первый раз пытается ликвидировать президента Украины из-за его непоколебимой позиции по сдаче украинских территорий. Как бы отреагировали западные союзники на смерть двух топ-чиновников? Франция, Великобритания и Северная Европа, скорее всего, призвали бы к немедленной отправке войск в Украину и войне с Россией. Другие выступили бы за аккуратные сценарии", — сказал эксперт Фокусу.

Безусловно, в случае удачного покушения реализация сценария третьей мировой войны ускорилась бы моментально. Эксперт также вспоминает случай, как во время визита в Николаев 25 февраля 2024 года министра иностранных дел Германии Анналены Бербок россияне следили за ней с помощью разведдрона. Обычно за полетами разведывательных дронов следуют авиационные или ракетные удары.

Напомним, журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев 2 марта рассказывал о подготовке операции по ликвидации Зеленского сотрудниками ГРУ России. Среди команды убийц звучали "Петров и Боширов", настоящие имена которых Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Фокус ранее писал об отсутствии в Берлине политического решения об отправке Украине крылатых ракет Taurus. Недавно дискуссии по этому поводу между военными высокого уровня просочились в открытое пространство.