Третя світова війна чи "заклопотаність": як би в НАТО відреагували на удар РФ по делегації Греції в Одесі

Точний удар російською балістичною ракетою по Одесі під час перебування в місті двох топ-посадовців міг би різко змінити хід війни. За чіткого коригування ймовірна загибель глави уряду країни НАТО або лідера країни, що воює. Фокус з'ясовував, як би діяли союзники України за найгіршого сценарію.

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Російські військові вдарили ракетою по Одесі вдень 6 березня. Під час обстрілу в місті був президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За даними грецького видання Protothema, метою атаки був кортеж глави держави, який перебував за 150 метрів від грецької місії.

Проблем із безпекою прем'єр-міністра Греції та делегації, яка його супроводжувала, не було, розповіли джерела видання.

Міцотакіс прибув в Україну рано вранці 6 березня в умовах найсуворішої секретності. Далі у нього заплановано з'їзд Європейської народної партії в Бухаресті.

Зустріч Міцотакіса і Зеленського відбулася у звичайному режимі. Глава уряду Греції підтвердив продовження підтримки європейської перспективи України і виділення військової допомоги в міру можливостей, зазначають журналісти.

Зеленський пізніше прокоментував ракетний удар по Одесі. За його словами, внаслідок прильоту є загиблі та постраждалі

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, усіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, поранені", — заявив глава держави.

Президент висловив співчуття загиблим і наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО.

"Це говорить про те, що нам потрібно захищатися, а найкраще це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити, є весь план у наших партнерів. Ми потроху посилюємося. Повільніше ніж хотілося б, але, на жаль, це те, що є", — додав він.

Війна чи "заклопотаність": сценарії після прильоту ракети в ціль

Якби замах був вдалим, загинув би глава уряду країни-члена НАТО, або лідер держави. Однак за оцінками генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, світова спільнота продемонструвала б слабку реакцію.

"Греція висловила б тільки стурбованість. Сам винен, що поїхав [в Україну, де йде війна з Росією]. Тільки кілька країн готові воювати з РФ. Йдеться про країни Балтії та Скандинавії. Навіть Польща не готова, а ось Норвегія, Данія і Прибалтика не бояться", — розповів він Фокусу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що головною ціллю росіян був усе ж таки Володимир Зеленський. Ймовірно, тому окупанти використовували ракету "Іскандер-М", яка б'є точніше за іншу балістику. С-300 та інші версії ракет застосовуються для атак по житлових будинках українців.

"Росія не вперше намагається ліквідувати президента України через його непохитну позицію щодо здачі українських територій. Як би відреагували західні союзники на смерть двох топ-чиновників? Франція, Велика Британія і Північна Європа, найімовірніше, закликали б до негайного відправлення військ до України і війни з Росією. Інші виступили б за акуратні сценарії", — сказав експерт Фокусу.

Безумовно, у разі вдалого замаху реалізація сценарію третьої світової війни прискорилася б моментально. Експерт також згадує випадок, як під час візиту до Миколаєва 25 лютого 2024 року міністерки закордонних справ Німеччини Аннелени Бербок росіяни стежили за нею за допомогою розвіддрона. Зазвичай за польотами розвідувальних дронів слідують авіаційні або ракетні удари.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв 2 березня розповідав про підготовку операції з ліквідації Зеленського співробітниками ГРУ Росії. Серед команди вбивць звучали "Петров і Боширов", справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Фокус раніше писав про відсутність у Берліні політичного рішення про надсилання Україні крилатих ракет Taurus. Нещодавно дискусії з цього приводу між військовими високого рівня просочилися у відкритий простір.