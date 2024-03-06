Політичного рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus немає, — Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини заявив, що союзники Німеччини анітрохи "не засмучені та не зляться" щодо того, що деталі військових дискусій на високому рівні просочилися в російські ЗМІ.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у зв'язку зі скандалом навколо витоку конфіденційної розмови німецьких офіцерів заявив, що жодного політичного рішення щодо відправлення крилатих ракет Taurus в Україну ухвалено не було. Про це 5 березня повідомило агентство Reuters.

"Під час усієї цієї телефонної розмови вони постійно говорили, що немає жодного політичного рішення — ні канцлером Олафом Шольцем, ні мною — щодо розміщення Taurus в Україні", — сказав німецький міністр на пресконференції у Швеції.

За його словами, союзники Німеччини анітрохи не засмучені, і тим більше не зляться після того, як деталі військових дискусій на високому рівні просочилися в російський інформаційний простір.

Пісторіус додав, що союзники Німеччини не засмучені скандалом навколо записаного росіянами дзвінка. Міністр заявив, що в понеділок він повідомив своїм партнерам у Вашингтоні та Лондоні, що це була індивідуальна помилка.

"Вони не зляться та не засмучуються через Німеччину, тому що знають, що в нас є правила та що такі речі можуть траплятися", — сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, 2 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала перехоплену розмову офіцерів повітряних сил Німеччини, під час якої обговорювали питання постачань Україні далекобійних ракет Taurus, а також можливість завдавання удару по Кримському мосту.

Зі свого боку, Міноборони Німеччини підтвердило факт прослуховування високопоставлених німецьких офіцерів. В оборонному відомстві також заявили, що у зв'язку з інцидентом розпочато розслідування.

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Пізніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що витік конфіденційної розмови стався через "індивідуальну помилку" одного учасника бесіди. За його словами, він узяв участь у розмові із Сінгапуру та використовував для підключення "незахищений канал передачі даних".