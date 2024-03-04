"Злив" розмов офіцерів ВПС про Taurus: МЗС Росії викликало посла Німеччини (відео)

Перед входом до будівлі Міністерства закордонних справ РФ на німецького посла чекали представники російських пропагандистських агентств, аби отримати коментарі, однак на їхні питання він не відреагував.

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До Міністерства закордонних справ Російської Федерації у понеділок, 4 березня, викликали німецького посла у Москві. Сталося це через витік секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Про це повідомляє видання ТАСС.

"Посол Німеччини прибув до МЗС РФ, куди був викликаний через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст", — йдеться у повідомленні.

Крім того, видання "РИА Новости" оприлюднило відеозапис, де посол Александер Граф Ламбсдорфф виходить з автівки. Перед входом до будівлі МЗС Росії на нього чекали представники російських пропагандистських агентств, аби отримати коментарі. Розмова закінчилася приблизно об 11:00, а після виходу з відомства посол не відреагував на питання представників ЗМІ.

РФ "злила" запис переговорів Бундесверу

Нагадаємо, за інформацією видання tagesschau, російські видання опублікували перехоплення розмови чиновників у Повітряних силах, в якій вони обговорюють постачання Україні крилатих ракет Taurus. В Німеччині це викликало хвилю занепокоєння.

Окрім цього, офіцери Бундесверу обговорювали й знищення Кримського мосту. Загалом запис триває 30 хвилин.

Згодом, як повідомили у The Wall Street Journal, у Міноборони Німеччини підтвердили, що високопоставлених німецьких офіцерів прослуховували, і що вони обговорювали військову допомогу Україні на слабо захищеній онлайн-платформі WebEx.

Наразі з'ясовується, з якої причини військові користувалися незахищеним зв'язком і обговорювали важливі питання.