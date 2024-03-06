"Когда меньше штормов": в BlackSeaNews объяснили, ждать ли новых атак РФ в Черном море (видео)
Российские оккупанты скопировали украинский дрон и имеют возможность наладить массовое производство, поскольку есть большая промышленная база, но на их планы нужно смотреть реалистично.
Обострение войны в Черном море произойдет, когда будет меньше штормов. Такое мнение высказал Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, в эфире телеканала "Еспресо".
Специалист рассказал, что сейчас есть преимущества украинских войск. Определенные достижения, по его мнению, очень интересные и важные, но ничего еще не закончилось и все будет еще разным.
Активизация морской войны может произойти во второй половине весны, когда будет меньше штормов в Черном море.
"Реалистично говоря, увидим обострение морской войны", — рассказал Андрей Клименко.
Ситуацию, по его словам, стоит оценивать реалистично. Сейчас российские оккупанты скопировали уже украинский дрон. В РФ имеют возможность наладить массовое производство, поскольку есть большая промышленная база.
Объяснил Клименко и атаки по военным кораблям Черноморского флота РФ. Только за прошлый год, когда были взрывы в бухте или на севастопольском морзаводе, зафиксировали не менее 26 атак. По словам журналиста, в результате таких действий украинских войск россияне начали бояться выходить в море не только к острову Змеиный, но и даже к маршруту коммерческих судов.
Уничтожение патрульного корабля ЧФ РФ "Сергей Котов"
Во вторник, 5 марта, представители ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" реализовало соответствующую операцию.
Вместе с корветом украинские бойцы ликвидировали вертолет Ка-29. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.
Напомним, 5 марта полковник ВСУ объяснил важность удара по "Сергею Котову". По словам полковника запаса Владислава Селезнева, "Сергей Котов" находился на боевом дежурстве, защищая Крымский мост от возможных атак украинских морских дронов.