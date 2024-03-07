Артиллерия, КАБы и живая сила: каким направлениям угрожают ВС РФ под Бахмутом (карта)

Последние изменения линии боев в Ивановском под Бахмутом состоялись в конце февраля 2024 года. С тех пор ВСУ держат позиции, хотя враг и перебрасывает новые подразделения на поле боя.

Командование ВС РФ собрало разрозненные подразделения десантников и "добровольцев", которые штурмуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Враг применяет артиллерию и управляемые авиабомбы, чтобы давить на позиции украинцев. О деталях боев под Бахмутом рассказал представитель 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире всеукраинского телемарафона.

Калашников перечислил три участка, которые усиленно штурмуют россияне — Богдановка, Ивановское, Клещеевка-Андреевка. На усиление имеющихся подразделений ВС РФ враг перебрасывает все большее количество пехоты, которая действует вместе с артиллерией и авиацией.

Подразделения, которые россияне собрали на северо-востоке от Бахмута — это части 3-ого армейского корпуса, десантные подразделения и подразделения так называемого "Добровольческого штурмового корпуса". Противник пытается наступать на позиции ВСУ возле Богдановки (расстояние до Часового Яра — около 1,5 км).

"Успеха [противник — ред.] не имел. Здесь задействованы как пехотные подразделения, так и подразделения 98-й десантной дивизии, это 231 и 299 полки".

На отрезке Клещеевка-Андреевка, южнее Бахмута, также действуют российские военные из 3 армейского корпуса. Основные средства, которые использует враг — это артиллерия и управляемые авиабомбы, — пояснил представитель 26-й артбригады.

На Ивановское российское командование перебросило дополнительные силы. В частности, здесь заметили солдат 11-й десантно-штурмовой бригады (в полном составе — 2500 чел.) — их перебросили на помощь 150-й дивизии ВС РФ.

Бахмутское направление — линия фронта по состоянию на 6 марта 2024 года Фото: DeepStateMAP

Ситуация под Бахмутом — выступление Калашникова на 10-м часу от начала трансляции

Бахмутское направление — детали по состоянию на 7 марта

Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ, под Бахмутом враг атаковал украинские позиции 11 раз. Основные точки штурмов — Ивановское, Клищеевка, Андреевка. О Богдановском в утреннем отчете 7 марта не упоминают.

На карте боевых действий DeepState последние изменения на Бахмутском фронте обозначены 29 февраля. Подразделения ВС РФ смогли продвинуться на юго-восточных окраинах Ивановского и с тех пор держат под контролем чуть ли не половину села.

Между тем аналитики Института изучения войны 7 марта отметили, что россияне имеют определенное продвижение под Купянском и Бахмутом.

Напоминаем, 6 марта украинский боец из подразделения Территориальной обороны рассказал об активном и массированное использование дронов против пехотных подразделений ВС РФ. В то же время военные из 3 штурмовой бригады продолжают обезвреживание артиллерии оккупантов: в течение суток удалось достать до шести пушек ВС РФ.