Польша получила от Швеции первый из двух самолетов ДРЛО Saab 340 AEW (видео)

Самолеты ранее эксплуатировались Воздушными силами ОАЭ, но перед отправкой в Польшу, компания Saab провела капитальный ремонт машин и радиолокационного оборудования.

На аэродроме в Польше приземлился первый из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, который передала Швеция для польских воздушных сил. Об этом 6 марта сообщил госсекретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Первый из двух самолетов раннего обнаружения и предупреждения Saab 340 AEW уже находится на польской земле. Мы продолжаем процесс приема самолета перед его передачей Польше", — написал чиновник в комментариях.

Как отметили обозреватели "Милитарного", данные машины не новые и уже эксплуатировались Воздушными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Перед тем как отправить самолеты в Польшу, компания Saab провела их капитальный ремонт, включая радиолокационное оборудование.

Также сообщается, что самолеты будут подготовлены для эксплуатации в интересах польских воздушных сил и морской авиации флота. При этом первая машина уже получила номер "3401", а также эмблему Гдынской морской авиационной бригады.

Оборудование и применение

Несмотря на то, что Saab 340 AEW являются не новыми они оснащены набором современного радиолокационного оборудования, а именно РЛС PS-890 Erieye с активной фазированной антенной решеткой.

Данная станция обеспечивает охват в 300 градусов и имеет рабочую дальность обнаружения до 350 км при условии применения противником сильных радиолокационных помех. РЛС таким образом способна выявлять и идентифицировать вражеские и дружественные воздушные и морские объекты, в том числе крылатые ракеты.

Относительно применения данных машин обозреватели считают, что два самолета Saab 340 AEW смогут поочередно патрулировать воздушное пространство страны и акваторию Балтийского моря, к которому имеет доступ Россия.

Напомним, о планах Польши в ускоренном порядке приобрести два подержанных самолета ДРЛО было объявлено весной 2023 года, вскоре после обнаружения в Польше под Быдгощем обломков российской крылатой ракеты Х-55.