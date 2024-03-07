"Уничтожают любую позицию": ВС РФ применяют КАБы для быстрого захвата территорий, — NYT

По словам полковника украинской армии в отставке, авиабомбы являются дорогостоящим, но в то же время эффективным инструментом для противника. Удары по позициям ВСУ расчищают путь для пехоты оккупантов.

Около двух лет войны в Украине велась в основном на земле, однако в последнее время тактика противника начала меняться. Он стал чаще использовать авиацию и применять различное вооружение против позиций ВСУ. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Военно-воздушные силы обеих воюющих стран играли второстепенную роль по нескольким причинам, отмечают журналисты. В частности речь идет про ограниченное количество самолетов у Украины, а также неспособность России в такой способ добиться превосходства, на которое она надеялась.

В то же время, во время наступления оккупантов роль их авиации все еще остается значительной. Противник использует технику вдоль линии фронта для того, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на позиции украинских защитников, тем самым расчищая путь для пехоты.

Такая тактика активно применялась ВС РФ в районе Адвеевки Донецкой области, которая несколько недель назад была захвачена оккупантами. Соответственно, способы противника могут быть эффективными, но несут риски.

"Это дорогостоящий, но довольно эффективный инструмент (авиабомбы, — ред.), который Россия сейчас использует в войне. Им опасно посылать свои истребители близко к линии фронта, но они могут эффективно воздействовать на украинские позиции", — заявил полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский.

Основное изменение тактики ВС РФ произошло в начале текущего года. Управляемые боеприпасы в виде авиабомб стали чаще атаковать украинские позиции, пролетая огромное расстояние до линии фронта. Они несут на себе сотни килограммов взрывчатки, которые способны пробить подземные бункеры, защищающие солдат на фронте.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после попадания всего одной бомбы", — рассказывал об этом украинский солдат, который воевал в Авдеевке.

Сергей Грабский также рассказал, что несмотря на большие риски потерь, россияне продолжают кровавые наступления для захвата населенных пунктов. Оккупантам все равно на жизни. Если у них есть приказ, то они будут использовать все имеющиеся возможности вооружений для атак.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что российские войска начали сбрасывать КАБы по городам Украины в тылу. В частности это было зафиксировано вблизи Славянска, где после атаки были повреждены 9 жилых домов, газопровод и автомобили.