Рыть, рыть, рыть: война в Украине перетекает в новую фазу, — WSJ (фото)

Украинская армия имеет проблемы с боеприпасами и количеством бойцов в строю. Чтобы нивелировать это Украине надо закапываться и строить мощные оборонительные линии.

РФ атакует Украину сразу на нескольких направлениях вдоль 1000-километрового фронта. Москва знает, что ВСУ не хватает бойцов и боеприпасов. Выходом для Киева является строительство фортификационных сооружений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Сейчас происходит то, к чему Россия долго готовилась. Она собрала достаточно сил и средств, чтобы давить на разных направлениях одновременно", — заявил заместитель командира 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

ВСУ пытаются ответить, берегут свои боеприпасы и ищут возможности поразить российские силы в пределах активной обороны. Чтобы остановить количественно превосходящего врага, украинские войска окопаются. Журналисты показали строительство траншеи к западу от Авдеевки. Привлекаются экскаваторы, чтобы создать противотанковые рвы и максимально усложнить продвижение ВС РФ.

Рытье траншеи в районе Авдеевки

Жорин заявил, что его бойцам приходится самим окапываться и рыть окопы, часто под огнем. Он также надеется, что в районе города Покровск на западе достаточно развита, чтобы противостоять возможному наступлению ВС РФ. Развитие фортификационных сооружений в издании назвали жизненно важной задачей для Украины, к тому же парламент до сих пор не принял новую редакцию закона о мобилизации.

Сейчас командование проверяет бригады, которые были созданы для прошлогоднего наступления, чтобы привлечь к бою военных, которые сейчас выполняют вспомогательные функции на поле боя. Однако перераспределение сил может привести к ослаблению армии, заявил специалист Николай Белесков.

Направление атак ВС РФ

Проблемы Украины сейчас компенсируются недостатками РФ на поле боя. Хотя ВС РФ и имеют больше сил и ресурсов, они полагаются на плохо подготовленных солдат, что выливается в "мясные штурмы".

Белесков говорит, что Москва хочет истощить украинские силы, устраивая зондирующие атаки вдоль линии фронта вместо полномасштабных штурмов, направленных на захват новых территорий. Стратегия истощения имеет целью исчерпать человеческие резервы Украины и заставить ее использовать драгоценные боеприпасы.

Напомним, 7 марта DeepState сообщили, что ВСУ отбросили оккупантов возле Марьинки, но те имели продвижение возле Орловки.

Также СМИ писали о тяжелых боях за Авдеевку, когда защитники еще удерживали город.