Пакистан представил новый основной боевой танк Haider: что известно о машине (видео)

ОБТ Haider — полностью отечественная разработка. Машина оснащена системой управления огнем, которая имеет баллистический компьютер для точного расчета выстрела основного орудия с учетом расстояния до цели и угла наклона.

Пакистанская компания Heavy Industries Taxila (HIT) провела церемонию выпуска первой серийной партии основного боевого танка Haider, сообщили 7 марта в Defence Blog.

Отмечается, что танк был разработан и создан исключительно в Пакистане.

Haider имеет традиционную конструкцию, с механиком-водителем, расположенным в передней центральной части корпуса, башней, расположенной посередине, и двигателем, расположенным сзади. Экипаж танка состоит из трех человек, включая водителя, командира и наводчика.

Машина спроектирована на базе китайской платформы VT4. Она может похвастаться внушительным арсеналом, включая 125-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь различными боеприпасами, в том числе и противотанковыми управляемыми ракетами.

В дополнение к огневой мощи танк имеет дополнительное вооружение, состоящее из 7,62-мм коаксиального пулемета и дистанционно управляемым модулем, оснащенным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.

Haider оснащен передовой системой управления огнем, объединяющей ряд датчиков и устройств целеуказания для оптимизации точности и огневой эффективности поле боя. Система включает в себя баллистический компьютер, который рассчитывает параметры стрельбы из основного орудия на основе расстояния до цели, угла наклона и некоторых других факторов.

Haider оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом и электронным управлением мощностью 1 200 л.с. и гидромеханической автоматической трансмиссией. Машина обладает приличной мобильностью — максимальной скорость достигает 70 км/ч, а запас хода — 500 км.

Броня башни и корпуса танка представляет собой смесь композитной, и так называемой разнесенной брони с установкой блоков динамической защиты (ERA). При этом композитная броня состоит из слоев керамики, металлов и полимеров.

Основные ТТХ:

длина — 10,10 метра;

ширина — 3,40 метра;

высота — 2,30 метра;

броня — композитная с блоками динамической защиты;

двигатель — четырехтактный дизельный двигатель с электронным управлением и турбонаддувом мощностью 1200 л.с;

трансмиссия — гидромеханическая с автоматической коробкой передач;

подвеска — торсионная;

эксплуатационный диапазон — 500 км;

максимальная скорость — 70 км/ч;

экипаж — 3 человека.

"Основной боевой танк Haider представляет собой значительный шаг в развитии оборонного потенциала Пакистана, демонстрируя приверженность страны к самодостаточности", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что в Пакистане успешно испытали собственное высокоточное оружие дальнего действия. Речь идет о ракете реактивной системы залпового огня (РСЗО) Fatah-II с дальностью стрельбы около 400 км.