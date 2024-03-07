Пакистан представил новый основной боевой танк Haider: что известно о машине (видео)
ОБТ Haider — полностью отечественная разработка. Машина оснащена системой управления огнем, которая имеет баллистический компьютер для точного расчета выстрела основного орудия с учетом расстояния до цели и угла наклона.
Пакистанская компания Heavy Industries Taxila (HIT) провела церемонию выпуска первой серийной партии основного боевого танка Haider, сообщили 7 марта в Defence Blog.
Отмечается, что танк был разработан и создан исключительно в Пакистане.
Haider имеет традиционную конструкцию, с механиком-водителем, расположенным в передней центральной части корпуса, башней, расположенной посередине, и двигателем, расположенным сзади. Экипаж танка состоит из трех человек, включая водителя, командира и наводчика.
Машина спроектирована на базе китайской платформы VT4. Она может похвастаться внушительным арсеналом, включая 125-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь различными боеприпасами, в том числе и противотанковыми управляемыми ракетами.
В дополнение к огневой мощи танк имеет дополнительное вооружение, состоящее из 7,62-мм коаксиального пулемета и дистанционно управляемым модулем, оснащенным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.
Haider оснащен передовой системой управления огнем, объединяющей ряд датчиков и устройств целеуказания для оптимизации точности и огневой эффективности поле боя. Система включает в себя баллистический компьютер, который рассчитывает параметры стрельбы из основного орудия на основе расстояния до цели, угла наклона и некоторых других факторов.
Haider оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом и электронным управлением мощностью 1 200 л.с. и гидромеханической автоматической трансмиссией. Машина обладает приличной мобильностью — максимальной скорость достигает 70 км/ч, а запас хода — 500 км.
Броня башни и корпуса танка представляет собой смесь композитной, и так называемой разнесенной брони с установкой блоков динамической защиты (ERA). При этом композитная броня состоит из слоев керамики, металлов и полимеров.
Основные ТТХ:
- длина — 10,10 метра;
- ширина — 3,40 метра;
- высота — 2,30 метра;
- броня — композитная с блоками динамической защиты;
- двигатель — четырехтактный дизельный двигатель с электронным управлением и турбонаддувом мощностью 1200 л.с;
- трансмиссия — гидромеханическая с автоматической коробкой передач;
- подвеска — торсионная;
- эксплуатационный диапазон — 500 км;
- максимальная скорость — 70 км/ч;
- экипаж — 3 человека.
"Основной боевой танк Haider представляет собой значительный шаг в развитии оборонного потенциала Пакистана, демонстрируя приверженность страны к самодостаточности", — подытожили обозреватели.
Ранее сообщалось, что в Пакистане успешно испытали собственное высокоточное оружие дальнего действия. Речь идет о ракете реактивной системы залпового огня (РСЗО) Fatah-II с дальностью стрельбы около 400 км.