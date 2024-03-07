Пакистан представив новий основний бойовий танк Haider: що відомо про машину (відео)

ОБТ Haider — повністю вітчизняна розробка. Машина оснащена системою управління вогнем, яка має балістичний комп'ютер для точного розрахунку пострілу основної гармати з урахуванням відстані до цілі та кута нахилу.

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Пакистанська компанія Heavy Industries Taxila (HIT) провела церемонію випуску першої серійної партії основного бойового танка Haider, повідомили 7 березня в Defence Blog.

Зазначається, що танк був розроблений і створений виключно в Пакистані.

Haider має традиційну конструкцію, з механіком-водієм, розташованим у передній центральній частині корпусу, вежею, розташованою посередині, і двигуном, розташованим позаду. Екіпаж танка складається з трьох осіб, включно з водієм, командиром і навідником.

Машина спроєктована на базі китайської платформи VT4. Вона може похвалитися значним арсеналом, включно зі 125-мм гладкоствольною гарматою, здатною вести вогонь різними боєприпасами, зокрема і протитанковими керованими ракетами.

На додаток до вогневої потужності танк має додаткове озброєння, що складається з 7.62-мм коаксіального кулемета і дистанційно керованого модуля, оснащеного 12.7-мм великокаліберним кулеметом.

Haider оснащений передовою системою управління вогнем, що об'єднує низку датчиків і пристроїв цілевказівки для оптимізації точності та вогневої ефективності на полі бою. Система охоплює балістичний комп'ютер, який розраховує параметри стрільби з основної гармати на основі відстані до цілі, кута нахилу і деяких інших чинників.

Haider оснащений дизельним двигуном з турбонаддувом і електронним управлінням потужністю 1 200 к.с. і гідромеханічною автоматичною трансмісією. Машина має пристойну мобільність — максимальна швидкість досягає 70 км/год, а запас ходу — 500 км.

Броня вежі та корпусу танка є сумішшю композитної, і так званої рознесеної броні з установкою блоків динамічного захисту (ERA). При цьому композитна броня складається з шарів кераміки, металів і полімерів.

Основні ТТХ:

довжина — 10,10 метра;

ширина — 3,40 метра;

висота — 2,30 метра;

броня — композитна з блоками динамічного захисту;

двигун — чотиритактний дизельний двигун з електронним управлінням і турбонаддувом потужністю 1200 к.с;

трансмісія — гідромеханічна з автоматичною коробкою передач;

підвіска — торсіонна;

експлуатаційний діапазон — 500 км;

максимальна швидкість — 70 км/год;

екіпаж — 3 людини.

"Основний бойовий танк Haider являє собою значний крок у розвитку оборонного потенціалу Пакистану, демонструючи прихильність країни до самодостатності", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Пакистані успішно випробували власну високоточну зброю дальньої дії. Йдеться про ракету реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Fatah-II з дальністю стрільби близько 400 км.