В Китае предлагают созвать международную конференцию, чтобы урегулировать "кризис в Украине"

По словам главы китайского МИД Ван И, на соответствующей конференции российская и украинская стороны будут участвовать на "равных правах" и будут иметь возможность "беспристрастно обсудить все мирные планы".

Чтобы урегулировать "кризис в Украине" необходимо провести международную мирную конференцию, признанную украинской и российской стороной, в ходе которой страны имели бы возможность откровенно выразить свои позиции и договориться. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах сессии законодательного органа КНР, передает корреспондент "Укринформа".

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", — заявил он.

Как отмечают журналисты, также министр напомнил об обнародованном в 2023 году "мирном плане Китая из 12-ти пунктов" и миссии спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя по "челночной дипломатии", которые бы способствовали урегулированию ситуации в Украине. Кроме того, он подчеркнул неизменность позиции Китая относительно скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к дипломатии в "украинском кризисе" (так в Пекине называют войну — ред.).

"Все наши усилия направлены на достижение одной цели — проложить путь к прекращению вооруженного конфликта и началу мирных переговоров", — добавил глава МИД Китая.

Напомним, 6 марта спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "очень ценят" отношения с Китаем, которые якобы находятся "на пике", но и его планируют вскоре "преодолеть".