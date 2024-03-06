Отношения России с Китаем находятся на пике, но будут развиваться и дальше, — Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно "взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и стратегического партнерства".

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В Кремле заявили, что "очень ценят" отношения с Китаем, которые якобы находятся "на пике", но и его планируют "преодолеть". Об этом в среду, 6 марта, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание "РИА Новости".

"Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент Путин, и председатель Си (президент Китая Си Цзиньпин — ред.) неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем", — заверил Песков во время "всемирного фестиваля молодежи" "Знание.Первые", который проходит с 1 по 7 марта по указу Владимира Путина.

В издании добавляют, что спикер президента РФ охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как действительно "взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и стратегического партнерства".

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что во время состоявшейся 8 февраля телефонной беседы лидер Китая Си Цзиньпин выразил главе России Владимиру Путину убеждение в необходимости укрепления сотрудничества между обеими странами для обеспечения безопасности и сопротивления внешнему вмешательству со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин сближаютсяв рамках грозного военного альянса. Следовательно, Россия и Китай рассматривают себя как партнеров в военном отношении, которые будут представлять наибольшую угрозу для США.