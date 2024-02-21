Готовятся к войне или беспорядкам? Китайские компании создают армии добровольцев, — CNN

Китайский режим сталкивается с рядом проблем от падения рынка недвижимости до безработицы среди молодежи. Поэтому добровольцы могут поддерживать социальный порядок или помогать армии во время боевых действий.

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Китайские компании начали создавать собственные армии добровольцев, как это было в 1970-х годах. Об этом сообщает CNN.

Журналисты проанализировали сообщения в китайских государственных СМИ и обнаружили по меньшей мере 16 крупных компаний, которые создали собственные боевые силы за последний год. Подразделения называют отделами народных вооруженных сил и состоят из гражданских, которые будут действовать как резервные или вспомогательные силы для Народно-освободительной армии. Их задачами будут от ликвидации последствий стихийного бедствия до помощи в "поддержании социального порядка" и оказания поддержки во время войны.

В издании отмечают, что эти силы имеют больше общего с Нацгвардией в США, чем с ополченским движением, которое относится к частным военизированным организациям. По китайским законам присоединиться к таким подразделениям могут мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Женщины также имеют право присоединиться, но возрастная категория для них не указывается.

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По словам аналитиков, создание армий добровольцев является свидетельством обеспокоенности Пекина потенциальными боевыми действиями или социальными беспорядками из-за падения экономики. Не исключено, что это также часть усилий Си Цзиньпина усилить контроль коммунистической партии над обществом, включая корпоративный сектор.

"Корпоративные ополчения под военным руководством могут помочь Коммунистической партии более эффективно подавлять социальные беспорядки, такие как протесты потребителей и забастовки работников", — заявил Нил Томас, научный сотрудник по вопросам китайской политики в Центре анализа Китая Института политики Азиатского общества.

Отмечается, что несмотря на рост экономики на 5,2% в 2023 году, Китай сталкивается с вызовами:

рекордное падение рынка недвижимости;

резкий рост безработицы среди молодежи;

давление дефляции;

рост корпоративных дефолтов;

рост финансовых проблем в местных органах власти.

В гонконгской организации China Labour Bulletin, которая специализируется на отслеживании протестов рабочих в КНР, приводят данные протестов. В 2022 году было 830 случаев протестов или демонстраций, а в 2023 году их количество возросло до 1794.

Напомним, 20 февраля СМИ показали снимки с испытания авианосца Fujian ВМС Китая.

Также обозреватели сообщали, что Китай разрабатывает новые системы маскировки для истребителей J-10 и J-16.