Готуються до війни чи заворушень? Китайські компанії створюють армії добровольців, – CNN

Китайський режим стикається з низкою проблем від падіння ринку нерухомості до безробіття серед молоді. Відтак армії можуть підтримувати соціальний порядок або допомагати армії під час бойових дій.

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Китайські компанії почали створювати власні армії добровольців, як це було у 1970-х роках. Про це повідомляє CNN.

Журналісти проаналізували повідомлення в китайських державних ЗМІ й виявили щонайменше 16 великих компаній, які створили власні бойові сили за останній рік. Підрозділи називають відділами народних збройних сил і складаються з цивільних, які будуть діяти як резервні чи допоміжні сили для Народно-визвольної армії. Їхніми завданнями будуть від ліквідації наслідків стихійного лиха до допомоги у "підтримці соціального порядку" і надання підтримки під час війни.

У виданні зазначають, що ці сили мають більше спільного з Нацгвардією в США, ніж з ополченським рухом, який відноситься до приватних воєнізованих організацій. За китайськими законами долучитись до таких підрозділів можуть чоловіки віком від 18 до 35 років. Жінки також мають право приєднатись, але вікова категорія для них не вказується.

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За словами аналітиків, створення армій добровольців є свідченням стурбованості Пекіна потенційними бойовими діями чи соціальними заворушеннями через падіння економіки. Не виключено, що це також частина зусиль Сі Цзіньпіна посилити контроль комуністичної партії над суспільством включно з корпоративним сектором.

"Корпоративні ополчення під військовим керівництвом можуть допомогти Комуністичній партії більш ефективно придушувати соціальні заворушення, такі як протести споживачів і страйки працівників", — заявив Ніл Томас, науковий співробітник з питань китайської політики в Центрі аналізу Китаю Інституту політики Азійського суспільства.

Зазначається, що попри зростання економіки на 5,2% у 2023 році, Китай стикається з викликами:

рекордне падіння ринку нерухомості;

різке зростання безробіття серед молоді;

тиск дефляції;

зростання корпоративних дефолтів;

зростання фінансових проблем в місцевих органах влади.

У гонконзькій організації China Labour Bulletin, яка спеціалізується на відстежуванні протестів робітників у КНР, наводять дані протестів. У 2022 році було 830 випадків протестів чи демонстрацій, а у 2023 році їхня кількість зросла до 1794.

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ показали знімки з випробування авіаносця Fujian ВМС Китаю.

Також оглядачі повідомляли, що Китай розробляє нові системи маскування для винищувачів J-10 і J-16.