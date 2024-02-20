У Китаї виклали секретні знімки з випробування нового суперавіаносця Fujian, що кидає виклик США (фото)

За словами журналістів, нові знімки передового авіаносця Fujian дедалі складніше знаходити західним дослідникам. 2023 року Міністерство держбезпеки КНР пригрозило тюремними термінами за публікацію конфіденційних фотографій у мережі.

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Цього тижня в китайських соцмережах з'явилися нові фотографії найбільш передового авіаносця флоту КНР під час нещодавніх випробувань. Пост опубліковано в Weibo.

Фото корабля "Фуцзянь", який військові планувальники Китаю називають Type 003, з'явилося в неділю, але користувач соцмережі не вказав дату, коли їх зробили. Хоча хід судна вказує на те, що його знімали наприкінці минулого року.

Новий авіаносець із плоскою польотною палубою, який отримав свою назву на честь прибережної китайської провінції навпроти Тайваню, спустили на воду в червні 2022 року. Приблизно через п'ять років після початку будівництва на корабельні Цзяннань у Шанхаї.

Авіаносець Fujian

Авіаносець Fujian

Це більш передове судно порівняно з двома авіаносцями радянської конструкції, що існують у країні. Воно оснащене низкою нових технологій, які випередили покоління або навіть не одне.

Появу цього корабля називають символом швидкої модернізації збройних сил під керівництвом голови КНР Сі Цзіньпіна, який намагається домогтися, щоб до 2027 року Китай став державою, що домінує в Азії.

"Фуцзянь" все ще дооснащується на судноверфі Цзяннань на острові Чансін у гирлі річки Янцзи. Разом з тим, за повідомленнями державних ЗМІ, найсучасніший військовий корабель Китаю вже майже рік проходить швартові випробування різних систем.

Авіаносець Fujian

Авіаносець Fujian

Авіаносець Fujian

На одному зі знімків з Weibo видно будівельні риштування на палубі корабля і в командному центрі. Вода виходить із кількох портів вище ватерлінії, що вказує на випробування системи, що тривають перед першим рейсом, який очікується цього року.

Подібні зображення все важче знаходити досвідченим західним дослідникам. У грудні минулого року Міністерство держбезпеки Китаю попередило ентузіастів, що їм загрожує тюремне ув'язнення за публікацію конфіденційних фотографій у мережі.

Водночас офіційний Пекін із січня публікує знімки нового корабля в обмеженій кількості. Це свідчить про впевненість влади в нових технологіях корабля, зокрема електромагнітній катапульті, у чому його одна з головних відмінностей від інших авіаносців, у більшості з яких парові стартові катапульти. Наприклад, Shandong китайського виробництва і побудованого в Миколаєві Liaoning.

Електромагнітна катапульта корабля "Фуцзянь" дасть змогу китайському флоту використовувати нове покоління палубних літаків. Крім "Фуцзянь", така технологія реалізована тільки на авіаносці ВМС США "Джеральд Р. Форд" з чотирма стартовими треками. У "Фуцзяня" їх три.

Ще одна особливість у тому, що в американських суперавіаносців класу "Форд" (у майбутньому збираються побудувати щонайменше 10 таких) — ядерні двигуни, в той час, як у "Фуцзяня" в якості силової установки — звичайні парові турбіни з дизельним двигуном. Звідси — короткий час для розгортання і регулярного дозаправлення.

Китайський флот відстає від американського ВМФ у частині різних операційних ноу-хау, накопичених за десятиліття участі в різних військових кампаніях.

Водночас китайські дослідники зберігають стриманий оптимізм щодо можливостей Китаю в протистоянні США, якщо флоту КНР коли-небудь доведеться воювати з американськими кораблями.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року союзник США представив авіаносець для винищувачів 5-го покоління.

Також повідомлялося про платформу для новітніх винищувачів KAAN — новий авіаносець ВМС Туреччини.