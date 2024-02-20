В Китае выложили секретные снимки с испытания нового суперавианосца Fujian, бросающего вызов США (фото)

По словам журналистов, новые снимки передового авианосца Fujian все сложнее находить западным исследователям. В 2023-м году Министерство госбезопасности КНР пригрозило тюремными сроками за публикацию конфиденциальных фотографий в сети.

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На этой неделе в китайских соцсетях появились новые фотографии самого передового авианосца флота КНР во время недавних испытаний. Пост опубликован в Weibo.

Фото корабля "Фуцзянь", который военные планировщики Китая называют как Type 003, появился в воскресенье, но пользователь соцсети не указал дату, когда их сделали. Хотя ход судна указывает на то, что его снимали в конце прошлого года.

Новый авианосец с плоской полетной палубой, получивший свое название в честь прибрежной китайской провинции напротив Тайваня, спустили на воду в июне 2022 года. Примерно через пять лет после начала строительства на судоверфи Цзяннань в Шанхае.

Авианосец Fujian

Авианосец Fujian

Это более передовое судно по сравнению с двумя существующими в стране авианосцами советской конструкции. Оно оснащено рядом новых технологий, которые опередили поколение или даже не одно.

Появление этого корабля называют символом быстрой модернизации вооруженных сил под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, который пытается добиться, чтобы к 2027 году Китай стал доминирующей державой в Азии.

"Фуцзянь" все еще дооснащается на судоверфи Цзяннань на острове Чансин в устье реки Янцзы. Вместе с тем, по сообщениям государственных СМИ, самый современный военный корабль Китая уже почти год проходит швартовые испытания различных систем.

Авианосец Fujian

Авианосец Fujian

Авианосец Fujian

На одном из снимков с Weibo видны строительные леса на палубе корабля и в командном центре. Вода выходит из нескольких портов выше ватерлинии, что указывает на продолжающиеся испытания системы перед первым рейсом, который ожидается в этом году.

Подобные изображения все труднее находить опытным западным исследователям. В декабре прошлого года Министерство госбезопасности Китая предупредило энтузиастов, что им грозит тюремное заключение за публикацию конфиденциальных фотографий в сети.

Вместе с тем официальный Пекин с января публикует снимки нового корабля в ограниченном количестве. Это говорит об уверенности властей в новых технологиях корабля, в частности электромагнитной катапульте, в чем его одно из его главных отличий от других авианосцев, у большинства из которых паровые стартовые катапульты. Например, Shandong китайского производства и построенного в Николаеве Liaoning.

Электромагнитная катапульта корабля "Фуцзянь" позволит китайскому флоту использовать новое поколение палубных самолетов. Помимо "Фуцзянь", такая технология реализована только на авианосце ВМС США "Джеральд Р. Форд" с четырьмя стартовыми треками. У "Фуцзяня" их три.

Еще одна особенность в том, что у американских суперавианосцев класса "Форд" (в будущем собираются построить не менее 10 таких) — ядерные двигатели, в то время как у "Фуцзяня" в качестве силовой установки — обычные паровые турбины с дизельным двигателем. Отсюда — короткое время для развертывания и регулярной дозаправки.

Китайский флот отстает от американского ВМФ по части различных операционных ноу-хау, накопленных за десятилетия участия в различных военных кампаниях.

Вместе с тем китайские исследователи сохраняют сдержанный оптимизм в отношении возможностей Китая в противостоянии США, если флоту КНР когда-либо придется воевать с американскими кораблями.

Напомним, что в конце декабря прошлого года союзник США представил авианосец для истребителей 5-го поколения.

Также сообщалось о платформа для новейших истребителей KAAN — новом авианосце ВМС Турции.