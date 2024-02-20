Самолеты J-10C и J-16 могут стать "невидимками": что придумали ученые из Китая

С помощью изобретения даже старые самолеты могут получить возможности радиолокационной маскировки, что может стать потенциально решающим фактор в воздушном бою. Однако пока неизвестно, насколько эта идея может быть реализована при массовом оснащении.

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Китайские ученые утверждают, что разработали устройство на основе плазмы, которое может обеспечить невидимость любого самолета после нанесения его на фюзеляж. Таким образом китайские самолеты J-10C и J-16 могут стать потенциальными "истребителями-невидимками". Об этом пишут обозреватели The Eurasian Times.

В публикации говорится, об этом открытии сообщила группа под руководством Танг Чанга из Центра плазменных технологий Сианьского института аэрокосмического приборостроения. Устройство с использованием низкотемпературной плазмы может быть установлено для защиты определенной части самолета, уязвимой для радиолокационного обнаружения. Обозреватели отмечают, что учитывая профиль разработки, изобретение вполне может быть применено в военных целях.

"В зависимости от типа самолета, он может стать либо полностью невидимым для радаров, либо, по крайней мере, слишком сложным для отслеживания или идентификации", — отмечают эксперты.

Эффект "гиперзвуковой невидимости"

Любопытно, продолжают авторы публикации, что так называемые плазменные щиты не дают покоя ученым, которые занимаются гиперзвуковым вооружением. Известно, что чрезвычайно горячий ионизированный газ, образующийся на гиперзвуковом полете из-за сильного нагрева объекта и трения при входе в атмосферу Земли может вызывать эффект "отключения связи".

Дело в том, что при полете на скорости, в разы превышающей скорость звука, выделяется огромное количество тепла, что приводит к образованию облака плазмы вокруг летательного аппарата. Это облако плазмы или ионизированный газ блокирует электромагнитные волны.

Причем эта проблема, получившая в научных кругах название "черный барьер", касается и оборонных систем, поскольку наземные РЛС не способны идентифицировать и зафиксировать гиперзвуковую цель, находящуюся за плазменным облаком.

Хотя Китай утверждает, что нашел решения и для гиперзвуковой связи, в данном случае они, похоже, просто воспользовались явлением, вызывающим технические препятствия. Ученые, похоже, поняли, что если плазменные щиты могут остановить волны радиосвязи от самолета, то такой же эффект они могут оказать и на волны радара.

Невидимая авиация

Как сообщили в South China Morning Post, изобретение может быть приспособлено для установки на чувствительный участок военного самолета — купол радара или кабину пилота, подверженную обнаружению вражескими радарами. Следовательно, устройство ориентировано на защиту ключевых зон, а не всего самолета.

"Даже обычный, не стелс-истребитель, может значительно уменьшить свою радиолокационную заметность с помощью этого плазменного устройства — это потенциально решающий фактор в воздушном бою", — подчеркнули эксперты.

Недостатки технологии

Между тем технологическая находка имеет и свои недостатки, причем они могут полностью нивелировать заявленные преимущества. Дело в том, что при маскировке воздушного объекта сложно поддерживать плотность плазмы. А пробелы в ней могут позволить электромагнитным волнам отражаться, раскрывая положение самолета.

Кроме того, массовое производство плазменных устройств и их установка на разнообразные китайские самолеты, такие как J-10C, Су-30MKK, J-11 или J-16, станет грандиозной задачей, поскольку требования к мощности системы остаются неизвестными. Тем не менее добавление "стелс-покрытия" на некоторые истребители в небольшом количестве вполне достижимо.

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