"Впереди много работы": в ВСУ рассказали, когда интенсивность боев на востоке снизится

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, действия противника на поле боя могут быть непосредственно связаны с политической задумкой российского президента Владимира Путина.

На фронте происходят достаточно активные события, ведь оккупанты пытаются добиться успеха перед выборами президента Российской Федерации. Военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо.TV" рассказал, когда интенсивность снизится.

По его словам, тот факт, что противник активизировался на поле боя может быть связан с политической задумкой главы Кремля Владимира Путина, который готовится к предстоящему голосованию, где он может быть избран на еще один срок.

"На востоке продолжаются интенсивные бои. Линия фронта очень активна, но чувствуется, что россияне хотя и прут, но уже не имеют запала. У врага тоже начинается понимание, что ему рано или поздно, но придется переходить в оборону. Поэтому, всем украинцам сейчас нужно понимать, что наши бойцы держат оборону и защищают всю территорию страны от врага, который очень агрессивен и очень озлоблен. Для россиян не имеет значения человеческая жизнь", — заявил Иван Тимочко.

Отдельно военнослужащий добавил, что Владимир Путин хорошо подогрел своих граждан накануне выборов. Он навязал им иллюзию того, что ВС РФ способны еще принести большие победы и успехи на фронте. Это то, чем он захотел их "подкупить".

В ближайшее время, продолжает Иван Тимочко, следует ожидать того, что Кремль будет пытаться держать при помощи своих генералов такую же интенсивность. Как минимум до конца текущего месяца.

"Нам стоит понимать, что легко не будет. Украинские бойцы на фронте понимают это, а вот в тылу, чтобы не создавались иллюзии о том, что или все пропало, или мы завтра уже должны перейти в контрнаступление. Только совместными усилиями мы сможем это сделать, но впереди много работы", — подытожил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, 6 марта в ВСУ рассказали о возможных изменениях на фронте из-за нехватки снарядов. Из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов и западной помощи 2024 год может стать худшим за всю войну, считает американский военный Гаррисон Фостер.