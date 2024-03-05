ВС РФ перебрасывают резервы из "глубинки", чтобы захватить Новомихайловку, — Лиховий (карта)

Одним из самых "горячих" направлений на фронте сейчас является Новопавловское (ранее называли Марьинским), где противник проводит больше штурмов чем, например, на Авдеевском, рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Российские оккупанты сосредотачивают очень значительные резервы и перебрасывают подкрепления с тыла в районе Новомихайловки Донецкой области, чтобы захватить село. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Донбасс Реалии".

По его словам, сейчас одно из "горячих" направлений на фронте — это Новопавловское, которое ранее называлось Марьинским. В частности противник проводит там больше штурмов, чем на Авдеевском направлении.

"Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях — 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова совсем", — отметил Лиховий.

Он добавил, что "в районе села Новомихайловка враг сосредотачивает очень значительные резервы, перебрасывает подкрепления из глубинки с российской, именно чтобы взять село Новомихайловка".

Ориентировочная карта боевых действий по состоянию на 4 марта в 23:21 / DeepStateMAP

Напомним, 4 марта аналитики DeepState обнародовали видеозапись и сообщили, что украинские военные из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады отбили штурм российских оккупантов к востоку от Ямполовки Донецкой области. Враг штурмовал колоннами техники, применив танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары", которые противник выдавал за "новейшую разработку".

Ранее в отчете экспертов волонтерской группы DeepState сообщалось, что подразделениям ВС РФ пришлось отступать под Купянском, где бойцы ВСУ сумели их выбить с недавно занятых позиций. На более южном отрезке фронта враг захватил половину Ивановского под Бахмутом и накапливает силы у Орловки под Авдеевкой.