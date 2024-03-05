ЗС РФ перекидають резерви з "глибинки", щоб захопити Новомихайлівку, — Лиховій (карта)

Одним із "найгарячіших" напрямків на фронті наразі є Новопавлівський (раніше називали Мар’їнським), де противник проводить більше штурмів ніж, наприклад, на Авдіївському, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Російські окупанти зосереджують дуже значні резерви та перекидають підкріплення з тилу в районі Новомихайлівки Донецької області, щоб захопити село. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Донбас Реалії".

За його словами, наразі один із "гарячих" напрямків на фронті — це Новопавлівський, який раніше називався Мар’їнським. Зокрема противник проводить там більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку.

"От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях — 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", — зазначив Лиховій.

Він додав, що "в районі села Новомихайлівка ворог зосереджує дуже значні резерви, перекидає підкріплення з глибинки з російської, саме щоб взяти село Новомихайлівка".

Орієнтовна мапа бойових дій станом на 4 березня о 23:21 / DeepStateMAP

Нагадаємо, 4 березня аналітики DeepState оприлюднили відеозапис та повідомили, що українські військові із 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади відбили штурм російських окупантів на схід від Ямполівки Донецької області. Ворог штурмував колонами техніки, застосувавши танки, БМП, живу силу та навіть китайські "гольф-кари", які противник видавав за "новітню розробку".

Раніше у звіті експертів волонтерської групи DeepState повідомлялося, що підрозділам ЗС РФ довелось відступати під Куп'янськом, де бійці ЗСУ зуміли їх вибити з недавно зайнятих позицій. На південнішому відтинку фронту ворог захопив половину Іванівського під Бахмутом і накопичує сили біля Орлівки під Авдіївкою.