Венгрия наращивает военный потенциал за счет расширения парка вертолетов H225M (фото)

Вертолет является настоящим многоцелевым средством, доказавшим свою надежность в зонах боевых действий. H-225M заменят состоящие на вооружении Венгрии вертолеты Ми-8 и Ми-17.

Венгерские летчики 86-й вертолетной бригады проходят программу переподготовки на вертолеты типа H225M, поскольку ВВС страны намерены увеличить парк этих машин. Об этом сообщает издание Hungary Today.

Опытные летчики, ранее летавшие на H145M, теперь осваивают все тонкости этого современного вертолета, коих венгерские воздушные силы имеют в распоряжении пока шесть машин.

В процессе сертификации были тщательно изучены характеристики конфигурации, чтобы эти вертолеты соответствовали требованиям венгерских сил обороны. Основная задача H225M будет заключаться в перевозке войск и грузов по воздуху, дополняя существующие средние транспортные вертолеты, которые должны пройти дальнейшее развитие.

Покупка новых машин реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. Таким образом H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8 и Ми-17.

Вертолет H225M

Что известно о H225M

H225M — тактический транспортный военный вертолет большой дальности, разработанный на базе Eurocopter AS532 Cougar, Он является настоящим многоцелевым средством, позволяющим военным силам развертываться по всему миру.

Машина может работать в самых разных условиях, включая обледенение, и обладает всепогодными возможностями, а также совместим с приборами ночного видения. Обладая замечательной дальностью полета в 700 морских миль, которую можно увеличить за счет дозаправки топливом в воздухе или в парящем воздухе, H225M доказал свою надежность в зонах боевых действий и кризисных ситуациях по всему миру.

Эти вертолеты могут быть развернуты против боевых машин со слабой броней и для поддержки сил специальных операций. Принятие Венгрией на вооружение этого передового военного средства представляет собой стратегический шаг, направленный на повышение обороноспособности страны и внесение вклада в глобальную сеть операторов H225M.

Возникнув на базе EC725 Caracal для боевых поисково-спасательных операций ВВС Франции, H225M теперь получил систему вооружения H-Force, чтобы соответствовать военным потребностям Венгрии. Он обладает существенной дальностью полета и грузоподъемностью, большой кабиной, рассчитанной на перевозку до 28 военнослужащих.

Машина оснащена передовой авионикой и системами связи, а также двумя мощными двигателями Makila 2A1, а его инновационные характеристики, такие как конструкция несущего винта Spheriflex, способствуют снижению требований к техническому обслуживанию.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Польши и Главное командование вооруженных сил с 8 декабря 2023 года начали принимать на вооружение вертолеты Leonardo AW101 Merlin. Они предназначены для обнаружения подводных лодок противника, а также для выполнения спасательных операций ВМС в боевых условиях.